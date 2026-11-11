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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما متن پیام حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین موسی‌پور، به این شرح است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

فناوری هوافضا، از راهبردی‌ترین عرصه‌های اقتدارآفرینی در جهان معاصر و از مؤلفه‌های تعیین‌کننده قدرت ملی، استقلال راهبردی و امنیت پایدار کشورها است؛ عرصه‌ای که در معادلات امروز جهان، نقشی فراتر از پیشرفت علمی و فناورانه یافته و به یکی از ارکان بنیادین قدرت دفاعی، بازدارندگی مؤثر و صیانت از منافع و امنیت ملی تبدیل شده است.

دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران در این حوزه، جلوه‌ای درخشان از خودباوری علمی، اراده ملی و توانمندی نخبگان و متخصصان ایرانی است که با عبور از محدودیت‌ها و اتکا به دانش بومی، افق‌های تازه‌ای از اقتدار و پیشرفت را پیش روی کشور گشوده‌اند. بی‌تردید، توانمندی‌های هوافضایی، به‌ویژه در عرصه دفاعی، از پشتوانه‌های راهبردی قدرت ملی و از عوامل مؤثر در ارتقای توان بازدارندگی کشور به شمار می‌رود؛ ظرفیتی که با ایجاد آمادگی دفاعی و افزایش هزینه هرگونه تعرض، نقش مهمی در صیانت از امنیت، استقلال و تمامیت سرزمینی ایران اسلامی ایفا می‌کند.

در این میان، یاد و نام سرداران شهید، به‌ویژه شهید والامقام حسن طهرانی‌مقدم، پدر صنعت موشکی ایران و سردار شهید امیرعلی حاجی‌زاده، با تکریم و افتخار گرامی داشته می‌شود؛ بزرگمردانی که با ایمان راسخ، آینده‌نگری و مجاهدت خستگی‌ناپذیر، بنیان‌های اقتدار دفاعی کشور را استحکام بخشیدند و نقشی ماندگار در ارتقای توان بازدارندگی و صیانت از عظمت، امنیت و سربلندی ایران اسلامی ایفا کردند. میراث گران‌سنگ این فرماندهان شهید، سرمایه‌ای گرانسنگ برای تداوم مسیر پیشرفت و خوداتکایی کشور و الهام‌بخش نسل‌های آینده خواهد بود.

اینجانب، ضمن گرامیداشت این مناسبت و ادای احترام به مقام شامخ شهدای عرصه علم و فناوری، از مجاهدت‌ دانشمندان، متخصصان، پژوهشگران و همه فعالان صنعت هوافضای کشور صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم این سرمایه عظیم علمی و انسانی در پرتو راهبرد‌ها و سیاست‌های قائد مجاهد شهید و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب، با عزمی استوار و مجاهدتی مستمر، مسیر دستیابی به قله‌های نوین دانش و فناوری را بپیماید و با تبدیل ظرفیت‌های علمی به قدرت راهبردی، بیش از پیش به تحکیم اقتدار، بازدارندگی دفاعی، امنیت و عزت ایران اسلامی، به‌ویژه در شرایط خطیر کنونی، یاری رساند.