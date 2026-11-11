به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رویداد ۳ روزه رنگ و رجز در باغ کتاب تهران برپا و در این رویداد آثار و اتود‌های اولیه‌ بیش از ۲۰۰ شرکت کننده در روز اول به داوری گذاشته شد.

علی حیاتی، دبیر این رویداد گفت: بعد از داوری اثر‌های هنرمندان، طرح ۶۰ نفر پذیرفته شد تا در روز دوم بر روی ۵ پهپاد شاهد ۱۳۳ این نقاشی‌ها پیاده شود.

وی در خصوص هدف برگزاری این رویداد ادامه داد: ما تصمیم گرفتیم در هفته‌ هوافضا، یک رویداد هنری را رقم بزنیم. در مشورتی که با دوستان خود در صنعت هوافضا داشتیم، تصمیم گرفتیم روی پهپاد‌هایی که به قلب دشمن می‌زند، موضع هنری خود در قبال ایران و دشمن را مشخص کنیم.

او ادامه داد: از دیرباز کار‌های هنری روی شمشیر‌ها و سلاح‌ها مرسوم بوده است. در زمان جنگ ۸ ساله و حتی این یک سال اخیر هم رزمندگان هوافضا با نوشتن دست نوشته‌ها و عکس‌ها و حتی ماجرای آن موشک صورتی، نشان دادند هنر هم جنسی از رزمندگی را در میدان دارد و همه‌ این موضوع‌های الهام بخش ما در این رویداد بود.

حیاتی در خصوص اینکه سرنوشت این پهپاد‌ها چه خواهد شد، گفت: برادران ما در هوافضا قول داده‌اند که این پهپاد‌ها در صف شلیک به سمت اهداف و مواضع دشمن خواهد بود و ما امیدواریم که از این رویداد هم فیلم تهیه کنند.

گفتنی است، این رویداد تا ۲۱ آبان در باغ کتاب تهران ادامه خواهد داشت.