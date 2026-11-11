به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از مدرسه هوشمند، ۱۲ کلاسه خیرساز در بندرعباس گفت: مردم قدرت بی پایانی دارند و می‌توانند در امر مقدس آموزش به فرزندان این سرزمین و تحقق عدالت آموزشی نقش آفرینی کنند.

وی افزود: مدرسه‌ای که امروز به بهره برداری رسید، دارای همه امکانات آموزشی و جانبی مانند زمین ورزشی و کتابخانه است و با کلاس‌های هوشمند و بروز از فناوری خوبی برخوردار است.

قائم پناه با قدردانی از نیکوکار سازنده این مدرسه گفت: خیران و نیکوکاران یاریگر دولت در تحقق نهضت عدالت آموزشی هستند.

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مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان نیز در این مراسم گفت: مدرسه هوشمند سلام در شهرک سجادیه بندرعباس با ۱۲ کسال ساخته شده است.

منوچهر ضیایی افزود: از ۱۶ هزار کلاس درس هرمزگان، چهار هزار کلاس درس هوشمند سازی شده است.

وی گفت: امروز نیز تجهیزات هوشمندسازی برای ۱۶۰ مدرسه مناطق محروم استان فرستاده شد.

ضیایی افزود: تا پایان امسال، ۵۰۰ کلاس درس دیگر در هرمزگان هوشمندسازی می‌شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان نیز گفت: مدرسه سلام با زیربنای حدود هزار و ۷۰۰ مترمربع با هزینه ۲۰۰ میلیارد تومان ساخته شده است.

مهدی باوقار زعیمی افزود: اداره کل نوسازی هرمزگان، پیگیری ساخت ۳۹۶ مدرسه را در دستور کار دارد که در دو مرحه تاکنون ۱۶۰ و ۱۵۰ مدرسه را تکمیل کرده است.