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معاون اجرایی رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از یک مدرسه هوشمند در بندرعباس گفت: نهضت عدالت آموزشی با مشارکت مردم شکل گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از مدرسه هوشمند، ۱۲ کلاسه خیرساز در بندرعباس گفت: مردم قدرت بی پایانی دارند و میتوانند در امر مقدس آموزش به فرزندان این سرزمین و تحقق عدالت آموزشی نقش آفرینی کنند.
وی افزود: مدرسهای که امروز به بهره برداری رسید، دارای همه امکانات آموزشی و جانبی مانند زمین ورزشی و کتابخانه است و با کلاسهای هوشمند و بروز از فناوری خوبی برخوردار است.
قائم پناه با قدردانی از نیکوکار سازنده این مدرسه گفت: خیران و نیکوکاران یاریگر دولت در تحقق نهضت عدالت آموزشی هستند.
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مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان نیز در این مراسم گفت: مدرسه هوشمند سلام در شهرک سجادیه بندرعباس با ۱۲ کسال ساخته شده است.
منوچهر ضیایی افزود: از ۱۶ هزار کلاس درس هرمزگان، چهار هزار کلاس درس هوشمند سازی شده است.
وی گفت: امروز نیز تجهیزات هوشمندسازی برای ۱۶۰ مدرسه مناطق محروم استان فرستاده شد.
ضیایی افزود: تا پایان امسال، ۵۰۰ کلاس درس دیگر در هرمزگان هوشمندسازی میشود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان نیز گفت: مدرسه سلام با زیربنای حدود هزار و ۷۰۰ مترمربع با هزینه ۲۰۰ میلیارد تومان ساخته شده است.
مهدی باوقار زعیمی افزود: اداره کل نوسازی هرمزگان، پیگیری ساخت ۳۹۶ مدرسه را در دستور کار دارد که در دو مرحه تاکنون ۱۶۰ و ۱۵۰ مدرسه را تکمیل کرده است.