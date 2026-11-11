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مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تشکیل کارگروه مشترک شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با هدف بررسی و پیگیری مستمر چالشهای این صنعت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امید شاکری در نشست هماندیشی با مدیران عامل هلدینگهای صنعت پتروشیمی به میزبانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گفت: این نشست با هدف همفکری و همافزایی میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هلدینگهای پتروشیمی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شد تا مسائل و چالشهای موجود شناسایی و راهکارهای عملی برای کاهش و رفع آنها بررسی شود.
وی با اشاره به روند بازسازی و بازیابی واحدهای آسیبدیده در جریان جنگ تحمیلی تأکید کرد: بازگشت واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید و فراهمکردن زمینه احیای ظرفیتهای عملیاتی صنعت باید شتاب گیرد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر ورود جدیتر شرکتهای پتروشیمی به حوزه تأمین خوراک در بخش بالادستی گفت: در این زمینه اقدامهای مناسبی انجام شده و برنامههایی نیز برای ادامه این مسیر در دست اجرا است.
شاکری بر نقش صنعت پتروشیمی در تأمین ارز مورد نیاز کشور تأکید کرد و گفت: این صنعت از بخشهای مهم اقتصادی کشور در حوزه ارزآوری است و هر اقدامی که به تسهیل صادرات و افزایش ظرفیت فروش محصولات پتروشیمی منجر شود، میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور و تأمین نیازهای ارزی کمک کند.
وی با اشاره به ساز و کار تسهیل وصول مطالبات و پرداخت بدهیهای شرکتهای پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی همزمان با مطالبات و بدهیهایی روبرو است که تعیین ساز و کارهای مناسب برای تسویه آنها میتواند به بهبود جریان مالی شرکتها و کاهش چالشهای موجود کمک کند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان ذینفعان در تخصیص خوراکهای میانمجتمعی، بهویژه خوراکهای دارای محدودیت عرضه بیان کرد: با توجه به کمبود برخی خوراکها، لازم است هماهنگی مؤثرتری میان شرکتهای مرتبط شکل بگیرد تا از یکسو منابع موجود به شکلی مناسب و منصفانه میان متقاضیان توزیع شود و از سوی دیگر، راهکارهای رفع ریشهای کمبود خوراک پیگیری شود.
شاکری از برنامهریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای پیگیری موضوع کمبود خوراک با مشارکت فعالان صنعت خبر داد و گفت: برنامههای مربوط به این حوزه در حال تدوین است و جزئیات آن در زمان مناسب اطلاعرسانی میشود.
وی، مهمترین خروجی این نشست را توافق برای تشکیل کارگروه مشترک بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی دانست و تصریح کرد: این کارگروه، مسائل و چالشهای مطرحشده در نشست و همچنین موضوعهایی را که در ادامه به آن افزوده میشود، بهصورت جدی پیگیری میکند و نتایج اقدامها را در نشستهای آتی به مدیران و فعالان صنعت گزارش دهد.
معاون وزیر نفت با تأکید بر استمرار این پیگیریها یادآور شد: هدف این است که موضوعهای مطرحشده تا زمان دستیابی به نتیجه و رفع مشکلات صنعت دنبال شود و با همافزایی و همکاری مجموعههای مرتبط، زمینه بهبود شرایط فعالیت صنعت پتروشیمی و ایفای نقش مؤثرتر آن در اقتصاد کشور فراهم شود.
گفتنی است، نشست هماندیشی مدیران عامل هلدینگهای صنعت پتروشیمی با حضور امید شاکری، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و احمد مهدوی ابهری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و با هدف بررسی چالشها، مسائل و راهکارهای رفع موانع پیشروی این صنعت، امروز چهارشنبه ۲۰ آبان به میزبانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد و مدیران عامل هلدینگهای پتروشیمی دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادهای خود را درباره مسائل و چالشهای موجود در صنعت مطرح کردند.