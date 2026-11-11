به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امید شاکری در نشست هم‌اندیشی با مدیران عامل هلدینگ‌های صنعت پتروشیمی به میزبانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گفت: این نشست با هدف هم‌فکری و هم‌افزایی میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هلدینگ‌های پتروشیمی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شد تا مسائل و مشکلات موجود شناسایی و راهکار‌های عملی برای کاهش و رفع آنها بررسی شود.

او با اشاره به روند بازسازی و بازیابی واحد‌های آسیب‌دیده در جریان جنگ تحمیلی تأکید کرد: بازگشت واحد‌های آسیب‌دیده به چرخه تولید و فراهم‌کردن زمینه احیای ظرفیت‌های عملیاتی صنعت باید شتاب گیرد.

ضرورت مشارکت پتروشیمی‌ها در توسعه بخش بالادستی نفت

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر ورود جدی‌تر شرکت‌های پتروشیمی به حوزه تأمین خوراک در بخش بالادستی گفت: در این زمینه اقدام‌های مناسبی انجام شده و برنامه‌هایی نیز برای ادامه این مسیر در دست اجرا است.

شاکری بر نقش صنعت پتروشیمی در تأمین ارز مورد نیاز کشور تأکید کرد و گفت: این صنعت از بخش‌های مهم اقتصادی کشور در حوزه ارزآوری است و هر اقدامی که به تسهیل صادرات و افزایش ظرفیت فروش محصولات پتروشیمی منجر شود، می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور و تأمین نیاز‌های ارزی کمک کند.

او با اشاره به ساز و کار تسهیل وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌های شرکت‌های پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی هم‌زمان با مطالبات و بدهی‌هایی روبرو است که تعیین سازوکار‌های مناسب برای تسویه آنها می‌تواند به بهبود جریان مالی شرکت‌ها و کاهش مشکلات موجود کمک کند.

هماهنگی در تخصیص خوراک‌های میان‌مجتمعی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان ذی‌نفعان در تخصیص خوراک‌های میان‌مجتمعی، به‌ویژه خوراک‌های دارای محدودیت عرضه بیان کرد: با توجه به کمبود برخی خوراک‌ها، لازم است هماهنگی مؤثرتری میان شرکت‌های مرتبط شکل بگیرد تا از یک‌سو منابع موجود به شکلی مناسب و منصفانه میان متقاضیان توزیع شود و از سوی دیگر، راهکار‌های رفع ریشه‌ای کمبود خوراک پیگیری شود.

شاکری از برنامه‌ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای پیگیری موضوع کمبود خوراک با مشارکت فعالان صنعت خبر داد و گفت: برنامه‌های مربوط به این حوزه در حال تدوین است و جزئیات آن در زمان مناسب اطلاع‌رسانی می‌شود.

او، مهم‌ترین خروجی این نشست را توافق برای تشکیل کارگروه مشترک بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی دانست و تصریح کرد: این کارگروه، مسائل و مشکلات مطرح‌شده در نشست و همچنین موضوع‌هایی را که در ادامه به آن افزوده می‌شود، به‌صورت جدی پیگیری می‌کند و نتایج اقدام‌ها را در نشست‌های آینده به مدیران و فعالان صنعت گزارش دهد.

معاون وزیر نفت با تأکید بر استمرار این پیگیری‌ها یادآور شد: هدف این است که موضوع‌های مطرح‌شده تا زمان دستیابی به نتیجه و رفع مشکلات صنعت دنبال شود و با هم‌افزایی و همکاری مجموعه‌های مرتبط، زمینه بهبود شرایط فعالیت صنعت پتروشیمی و ایفای نقش مؤثرتر آن در اقتصاد کشور فراهم شود.

گفتنی است، نشست هم‌اندیشی مدیران عامل هلدینگ‌های صنعت پتروشیمی با حضور امید شاکری، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و احمد مهدوی ابهری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و با هدف بررسی مشکلات، مسائل و راهکار‌های رفع موانع پیش‌روی این صنعت، امروز چهارشنبه ۲۰ آبان به میزبانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد و مدیران عامل هلدینگ‌های پتروشیمی دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره مسائل و مشکلات موجود در صنعت مطرح کردند.