رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از اخذ مجوز فعالیت بیمارستان کیش در حوزه جذب و هدایت بیماران بین‌المللی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر جمشید کرمان چی با اشاره به تلاش مدیریت بیمارستان کیش برای کسب استاندارد‌های لازم در حوزه گردشگری سلامت، گفت: بیمارستان کیش با تشکیل گروه متخصص و توانمندی در زمینه پذیرش بیماران بین‌المللی و ارائه خدمات درمانی، موفق به دریافت مجوز در حوزه جذب و هدایت بیماران شده است.

او افزود: برخورداری از این ظرفیت، زمینه ارائه خدمات درمانی به گردشگران خارجی و بیماران سایر کشور‌ها را در کنار خدمات‌رسانی به مردم کیش فراهم می‌کند و می‌تواند به توسعه جایگاه منطقه آزاد کیش در بازار گردشگری سلامت کمک کند.

رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه گردشگری سلامت محدود به درمان‌های بیمارستانی نیست، افزود: گردشگری تندرستی و بهره‌گیری از سایر ظرفیت‌های موجود در کیش نیز می‌تواند در کنار خدمات درمانی، زمینه‌ساز رشد و توسعه گردشگری باشد.

دکتر کرمان چی با قدردانی از تلاش مدیریت و کارکنان بیمارستان کیش برای دستیابی به استاندارد‌های لازم در حوزه گردشگری سلامت ابراز امیدواری کرد با تقویت زیرساخت‌ها و توسعه توانمندی‌های تخصصی، شاهد گسترش گردشگری سلامت و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های کیش در این زمینه باشیم.