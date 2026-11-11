به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ منصور سیلاوی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه و برخورد با فروشندگان موادمخدر و موادافیونی در سطح بهبهان، ماموران اداره مبارزه با موادمخدر با همکاری سایر یگان‌های انتظامی، یک باب منزل محل فروش موادمخدر را مورد بازدید و بازرسی قرار دادند.

وی با بیان اینکه تخلف از سوی صاحب منزل احراز شد، افزود: این منزل با هماهنگی مرجع قضائی پلمب شد و در این رابطه تعدادی وسایل مصرف و مقادیری موادمخدر نیز کشف و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و به مرجع قضایی ارسال شد.