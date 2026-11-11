جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: اگر آمریکا شکست نخورده، چرا ۵۰۰ کیلومتر فاصله گرفته است؟ امروز فاصله اولین ناو آمریکایی تا مرز ما در چابهار نزدیک به ۵۰۰ کیلومتر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیپ کیومرث حیدری با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع آمادگی نیروهای مسلح و هفته هوافضا به پرسش‌ها در این‌باره پاسخ گفت. مهم‌ترین نکته‌های جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در گفت‌وگو به این شرح است:

ـ امروز هیچ آمریکایی در خلیج فارس نیست.

ـ ما شاخ‌های آمریکا را شکستیم؛ نه شاخ هوایی دارد و نه دریایی.

ـ آمریکا ارزشمندترین سامانه‌های دفاعی و راداری‌اش را از دست داد؛ نتیجه قدرت پهپادی و موشکی رزمندگان ما.

ـ اگر آمریکا شکست نخورده، چرا ۵۰۰ کیلومتر فاصله گرفته؟ امروز فاصله اولین ناو آمریکایی تا مرز ما در چابهار نزدیک به ۵۰۰ کیلومتر است.

ـ تار و مار شدن پیشرفته‌ترین تجهیزات دفاعی و راداری آمریکا در منطقه، بطلان ادعای شکست‌ناپذیری استکبار را بر همگان ثابت کرد.

ـ این پیروزی بزرگ شامل انهدام سامانه‌های پیشرفته کشف هواپیما‌های رادارگریز، ناو‌های رزمی و تجهیزات پیچیده جنگ الکترونیک بود که در پایگاه‌های منطقه‌ای مستقر شده بودند.

ـ عقب‌نشینی ۵۰۰ کیلومتری ناو‌های آمریکایی از نقطه صفر مرزی چابهار، محکم‌ترین دلیل نظامی بر فروپاشی اقتدار پوشالی آنها است.

ـ قدرتی که خود را پیروز میدان می‌داند، فرار را بر قرار ترجیح نمی‌دهد. اقتدار رزمندگان جبهه حق، شاخ هواپیمایی و دریایی متجاوزان را برای همیشه شکسته است.

ـ همان‌گونه که پیش‌بینی شده بود، رویارویی با آمریکا به یک جنگ فراگیر منطقه‌ای تبدیل شده و تمامی منافع و پایگاه‌های نظامی دشمن در تیررس مستقیم موشک‌ها و پهپاد‌های ایران قرار گرفته است.

ـ با بیانات صریح و محکم رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در دیدار با فرماندهان، تکلیف نیرو‌های مسلح کاملاً روشن است.

ـ رزمندگان اسلام با آمادگی کامل، هرگونه تجاوز جدید استکبار را با پاسخ قاطع، فوری و بدون محدودیت کوبنده پاسخ خواهند داد.

ـ بزرگترین شگفتی ما در شهر موشکی است؛ اگر جنگی روی دهد، دشمن به راز حضور سرلشکر عبداللهی در شهر موشکی پی خواهد برد.

ـ پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی، یعنی اینکه اگر هواپیمایی از هر کشوری به طرف ایران پرواز و نقطه‌ای را بمباران کرد، نیروهای مسلح ایران اجازه دارند که نقطه مشابه را در آن کشور هدف اصابت قرار دهند.

ـ هر جنگ تحمیلی، با فرمان رهبری پاسخ داده می‌شود.

ـ شهید عظیم‌الشأن ما پیش از جنگ رمضان فرمودند که اگر جنگی شروع شود یا تحمیل شود، منطقه‌ای خواهد بود؛ نیرو‌های مسلح اطاعت کردند.

ـ اگر آمریکا جنگ دیگری تحمیل کند، فرمان مطاع از رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای را داریم.

ـ روز ۱۶ و ۱۷ شهریور، دو رزم‌ناو آمریکایی با آتش موشکی نیرو‌های مسلح از حیث انتفاع ساقط شدند و با آتش شدید نیرو‌های مسلح و تلفات بسیار از شمال اقیانوس هند فرار کردند.

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