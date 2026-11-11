سرپرست فرمانداری ویژه دزفول گفت: اجرای طرح فاضلاب بافت قدیم دزفول با یکهزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار در حال اجرا است که با پیگیری‌های انجام شده تاکنون ۲۰۰ میلیارد ریال آن جذب شده است.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عزیز مرداس چهارشنبه در جریان بازدید از طرح فاضلاب بافت قدیم دزفول بیان کرد: فاضلاب این منطقه پیش از این به رودخانه دز وارد می‌شد که با اجرای این طرح ضمن حفظ بافت قدیم، فاضلاب وارد رودخانه نخواهد شد و از مشکلات زیست محیطی جلوگیری خواهد کرد.

وی اجرای این طرح را خدمتی ارزشمند به اهالی بافت قدیم دزفول دانست و افزود: ۲۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات این طرح با پیگیری‌های انجام شده جذب شده و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول کل اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح را یکهزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام و اظهار امیدواری کرد با پیگیری نماینده دزفول و مسوولان آبفا این اعتبار تکمیل و طرح بهره‌برداری شود.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ارزش تاریخی، معماری و فرهنگی بافت قدیم دزفول گفت: حفاظت از بافت تاریخی، صیانت از هویت و میراث ماندگار این شهر است.

عباس پاپی زاده افزود: بافت تاریخی دزفول سرمایه‌ای ارزشمند و بخشی از شناسنامه فرهنگی و تمدنی این شهر است و اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی در این محدوده باید با رویکرد حفظ بناهای تاریخی، جلوگیری از فرسایش و آسیب‌های احتمالی دنبال شود.

وی ادامه داد: اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب در بافت قدیم، علاوه بر بهبود شرایط بهداشتی و زیست‌محیطی، نقش مهمی در جلوگیری از نفوذ فاضلاب و رطوبت به بناهای تاریخی و حفاظت از سازه‌های ارزشمند این محدوده و جلوگیری از ورود فاضلاب به رودخانه دز دارد و باید با رعایت ملاحظات فنی و حفاظتی با جدیت دنبال شود.

نماینده دزفول در مجلس تصریح کرد: این طرح شامل اجرای ۶ کیلومتر لوله‌گذاری شبکه جمع‌آوری فاضلاب است که با هدف توسعه زیرساخت‌های شهری، ارتقای بهداشت عمومی و حفاظت از بافت تاریخی دزفول در حال اجرا است.

ورود فاضلاب از چند نقطه دزفول به رودخانه دز معضلات زیست‌محیطی فراوانی ایجاد کرده و حل این معضل همواره به عنوان یکی از مطالبات مهم شهروندان مطرح بوده است.

این طرح که از اوایل مهرماه امسال آغاز شده قرار است در مدت ۱۴ ماه اجرا شود.

دزفول دارای ۲۷۰ هکتار بافت تاریخی است که به دلیل کوچه‌های کم عرض، زیرساخت‌های ضعیف و وجود خانه‌های فرسوده و نیمه خراب با مشکل‌های جدی از نظر ایمنی و مسیرهای دسترسی خودروهای امدادی مواجه است.

قرارداد «طرح ویژه حفاظت و احیای بافت تاریخی شهر دزفول در سال ۱۴۰۴ از طریق دفتر ترویج معماری، طراحی‌شهری و بافت‌های واجدارزش وزارت راه و شهرسازی با مشاور طرح منعقد شد.