رئیس سازمان حج و زیارت در دیدار قائم‌مقام وزارت حج و عمره عربستان، بر توسعه هماهنگی‌های دوجانبه برای برنامه‌ریزی و اجرای مطلوب حج تمتع ۱۴۰۶ و ارتقای خدمات به زائران ایرانی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا رشیدیان در این دیدار که در سفر رسمی خود به عربستان انجام شد، ضمن قدردانی از همکاری‌های مثبت وزارت حج و عمره این کشور در موسم حج تمتع گذشته، تعامل مستمر و تبادل تجربه میان کارشناسان اجرایی دو کشور را از الزامات ارائه خدمات مطلوب به زائران دانست و بر ضرورت همکاری نزدیک دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

وی همچنین موضوعاتی از جمله هماهنگی برای برگزاری برنامه‌ها و مراسم حج مطابق روال سال گذشته، امور اجرایی و خدمات پزشکی را مطرح کرد.

در ادامه این نشست، محورهای اجرایی حج تمتع ۱۴۰۶ با هدف تسهیل خدمت‌رسانی به زائران، از جمله خدمات حمل‌ و نقل، وضعیت خدمات در مشاعر مقدسه و برنامه پروازها، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

عبدالفتاح مشاط، قائم‌مقام وزارت حج و عمره عربستان نیز با ابراز خرسندی از حضور هیئت ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی خدمات و دستاوردهای حج، از اقدامات سازمان حج و زیارت در حوزه اجرایی زائران قدردانی کرد و گفت: همکاری‌های دوجانبه می‌تواند به ارتقای سطح خدمات منجر شود.

این دیدار در جهت تداوم تعامل و تقویت هماهنگی‌های اجرایی و فنی میان دو کشور برای برگزاری مطلوب حج تمتع ۱۴۰۶ انجام شد.