مهابادی‌ها با حضور دراجتماع شبانه، بار دیگر بر وحدت ملی، حمایت از مدافعان ایران و ایستادگی در برابر دشمن تأکید کردند. حضوری که پیامش روشن است: ایران، با مردم استوارش، تسلیم تهدید و فشار نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مهاباد، تجمع‌های شبانه در خیابان‌های مهاباد، علیرغم سرمای شدید با حضور پرشور شهروندانی که سنگرخیابان را رها نکردند، امشب هم ادامه یافت.

مهابادی‌ها با حضور دراجتماع شبانه، بار دیگر بر وحدت ملی، حمایت از مدافعان ایران و ایستادگی در برابر دشمن تأکید کردند.

شهروندانی که حضورشان پیامش روشن است: ایران، با مردم استوارش، تسلیم تهدید و فشار نخواهد شد.