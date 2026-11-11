به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، پس از درخواست دو باشگاه استقلال و تراکتور تبریز مبنی بر تعویق مسابقات هفته‌ی سیزدهم لیگ برترِ این دو تیم، با توجه به حضور ملی‌پوشان آنها در اردوی تیم ملی برای شرکت در تورنمنت بصره و به منظور فرصت آماده‌سازی بهتر و حضور قدرتمندانه در لیگ نخبگان آسیا، سازمان لیگ با درخواست تعویق دیدار‌های خیبر خرم‌آباد با استقلال و مس شهر بابک با تراکتور موافقت کرد.

بازی خیبر و استقلال که قرار بود فردا در خرم‌آباد برگزار شود، روز سه‌شنبه هشتم دی‌ماه در ورزشگاه تختی خرم‌آباد برگزار خواهد شد.