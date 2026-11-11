برنامه زنده رادیویی صدای جزیره با حضور جمعی از پیشکسوتان و فعالان تأثیرگذار حوزه گردشگری، هتلداری و اقتصاد، به مرور خاطرات و بررسی روند شکل‌گیری و توسعه کیش پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، برنامه رادیویی صدای جزیره رادیو کیش امروز با حضور تلفنی مسیح‌الله صفا، پیشکسوت گردشگری و عضو هیئت‌مدیره جامعه هتلداران ایران، مجتبی حقیریان، پیشکسوت و فعال اقتصادی کیش، محمدعلی شفیعی، پیشکسوت حوزه هتلداری، گردشگری و حمل‌ونقل هوایی و از چهره‌های تأثیرگذار در شکل‌گیری نشان های تجاری هتلداری و خطوط هوایی کیش و مهدی ذکایی، پیشکسوت گردشگری و از بنیان‌گذاران کیش نوین، با مخاطبان رادیو کیش گفت‌و‌گو کردند.

مرور خاطرات سال‌های گذشته، روایت چگونگی شکل‌گیری صنعت گردشگری در کیش، بیان تجربه‌های ارزشمند پیشکسوتان و بررسی چشم‌انداز توسعه کیش، از محور‌های برنامه رادیویی صدای جزیره کیش بود.

ویژه‌برنامه صدای جزیره با اجرا و گویندگی محمد خوش‌اخلاق، تهیه‌کنندگی لیلاسادات تاجرزاده، فرصتی برای شنیدن روایت افرادی فراهم کرد که در شکل‌گیری و توسعه صنعت گردشگری و اقتصاد کیش نقش داشته‌اند.

برنامه رادیویی صدای جزیره با بازخوانی تجربه‌های پیشکسوتان، گذشته و مسیر توسعه کیش را به روایت فعالان و تأثیرگذاران جزیره کیش مرور کرد.

برنامه رادیویی صدای جزیره با اجرای آقایان عدنان اسلامی و محمد خوش اخلاق شنبه تا پنج شنبه از ساعت ۸:۳۰ از رادیو کیش و همزمان از شبکه کیش به روی آنتن می‌رود.