مسئول واحد جوانی جمعیت، مدارس و سلامت خانواده مرکز بهداشت شهرستان دزفول استان خوزستان از ارائه بیش از ۱۳ هزار مراقبت پایش و ارزیابی تکامل کودکان زیر ۵ سال از ابتدای امسال تاکنون در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اکرم فولادی عطار با اشاره به اهمیت شناسایی زودهنگام اختلالات احتمالی رشد و تکامل کودکان اظهار کرد: این خدمات در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت شهرستان و با هدف ارزیابی روند رشد و تکامل کودکان در حیطه‌های مختلف از جمله مهارت‌های حل مسئله، حرکات ظریف و درشت، مهارت‌های شخصی و اجتماعی، برقراری ارتباط و هوش هیجانی ارائه می‌شود.

وی افزود: در این برنامه، بهورزان و مراقبین سلامت متناسب با گروه‌های سنی و در زمان‌بندی‌های تعیین‌شده، وضعیت تکاملی کودکان را بررسی می‌کنند و در صورت مشاهده نشانه‌های تأخیر یا موارد مشکوک، اقدامات لازم برای پیگیری، ارجاع و انجام بررسی‌های تخصصی صورت می‌گیرد.

فولادی عطار با تأکید بر نقش مؤثر پایش منظم در دوران کودکی تصریح کرد: ارزیابی مستمر روند تکامل کودکان، امکان شناسایی به‌موقع مشکلات احتمالی را فراهم می‌کند و با ارجاع و مداخله مناسب در زمان طلایی رشد، می‌توان از بروز یا تشدید برخی مشکلات پیشگیری کرد و زمینه رشد مطلوب‌تر کودکان را فراهم ساخت.

مسئول واحد جوانی جمعیت، مدارس و سلامت خانواده مرکز بهداشت دزفول می‌گوید: در راستای تکمیل زنجیره خدمات مراقبتی و ارائه ارزیابی‌های تخصصی‌تر، مرکز تخصصی تکامل کودکان مستقر در مرکز خدمات جامع سلامت شهید بادروج (شماره ۵) نیز آماده ارائه خدمات ارزیابی و بررسی تخصصی به کودکان ارجاع‌شده است تا در صورت نیاز، اقدامات تشخیصی و مداخلات متناسب برای حمایت از روند رشد و تکامل آنان انجام شود.