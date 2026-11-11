شهردار منطقه ۲۲ با اشاره به تکمیل بیش از ۱۲۷ کیلومتر از شبکه فاضلاب شهری طی دو سال و نیم گذشته، این اقدامات را گامی اساسی در جهت ارتقای بهداشت عمومی و بهبود کیفیت زیست در شمال‌غرب تهران دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد جواد خسروی گفت: منطقه ۲۲ به عنوان یکی از جدیدترین مناطق شهری تهران، با چالش‌های زیرساختی متعددی روبروست. از این رو، در دوره مدیریت شهری، تمرکز ویژه‌ای بر تکمیل زیرساخت‌های حیاتی، به‌ویژه شبکه فاضلاب، معطوف شده است تا پاسخگوی نیاز‌های توسعه‌ای شهروندان باشیم.

وی با اشاره به ضرورت این طرح افزود: به دلیل شرایط جغرافیایی برخی از محلات، امکان استفاده از چاه‌های جذبی وجود ندارد. همچنین در برخی شهرک‌های مسکونی که از سامانه های سپتیک استفاده می‌کنند، چالش‌های جمع‌آوری فاضلاب مشاهده شده است؛ لذا توسعه شبکه فاضلاب شهری و همکاری نزدیک با شرکت فاضلاب برای مدیریت اصولی این حوزه، در اولویت قرار دارد.

شهردار منطقه ۲۲ با ارائه آمار دقیق از روند اجرایی این طرح تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳، مجوز حفاری برای توسعه ۶۶ کیلومتر و ۵۳۹ متر از خطوط شبکه صادر شد. در سال ۱۴۰۴ نیز ۴۲ کیلومتر و ۱۷۹ متر و در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵، مجوز ۱۸ کیلومتر و ۶۲۴ متر دیگر صادر شده است که مجموع این مسیر‌ها را به ۱۲۷ کیلومتر و ۳۴۲ متر می‌رساند.

خسروی تأکید کرد که توسعه این شبکه تنها به مدیریت پساب محدود نمی‌شود، بلکه نقش مؤثری در کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و ارتقای سلامت جامعه دارد.

وی افزود: تکمیل این شبکه، امکان استفاده از پساب تصفیه‌شده را برای آبیاری فضای سبز فراهم می‌کند که منجر به مدیریت بهینه منابع آب و کاهش مصرف آب شرب می‌شود.

شهردار منطقه ۲۲ به وضع تصفیه‌خانه‌های فعال منطقه نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دو تصفیه‌خانه در این محدوده فعال هستند؛ تصفیه‌خانه شهرک باقری که پساب آن در بوستان جنگلی چیتگر استفاده می‌شود و تصفیه‌خانه کاشان در بلوار جنگلبان که آب تصفیه‌شده آن برای بوستان جنگلی لتمال‌کن به کار می‌رود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عملیات احداث تصفیه‌خانه جدید "خرگوش دره" آغاز شده است و چندین تصفیه‌خانه محلی دیگر نیز در دستور کار اجرایی قرار دارند تا پوشش شبکه فاضلاب و تصفیه در منطقه به‌طور کامل محقق شود.