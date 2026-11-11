مدیرعامل شرکت آب و برق کیش از ورود ۳۸.۵ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق و افزایش ۱۰ هزار مترمکعبی ظرفیت تولید آب و بهره‌برداری از نخستین نیروگاه خورشیدی در کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سیدعلی آقازاده با اشاره به بهره‌برداری رسمی از سه طرح زیرساختی، گرامیداشت روز کیش، گفت: توربین گاز شماره ۱۰ نیروگاه کیش با ظرفیت ۳۸.۵ مگاوات وارد مدار تولید شد و می‌تواند نقش مؤثری در تأمین برق پایدار داشته باشد.

او افزود: برای خرید این توربین ۶.۵ میلیون دلار و برای تأمین تجهیزات جانبی، ترانسفورماتور، کابل‌گذاری و اتصال آن به شبکه برق حدود ۲.۵ میلیون دلار هزینه شده است و در مجموع، سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای راه‌اندازی این واحد به ۹ میلیون دلار می‌رسد.

مدیرعامل شرکت آب و برق کیش با اشاره به افزایش ظرفیت تولید آب آشامیدنی کیش، گفت: دو واحد آب‌شیرین‌کن به روش اسمز معکوس (یا گذرندگی وارونه)، هرکدام با ظرفیت پنج هزار مترمکعب در شبانه‌روز، به بهره‌برداری رسیدند که یکی از آنها با سرمایه‌گذاری شرکت آب و برق کیش و دیگری با مشارکت بخش خصوصی اجرا شد.

آقازاده، مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای دو طرح آب‌شیرین‌کن را حدود هفت میلیون دلار اعلام کرد و افزود: با بهره‌برداری از این واحدها، روزانه ۱۰ هزار مترمکعب به ظرفیت تولید آب آشامیدنی کیش افزوده شد.

او از بهره‌برداری نخستین نیروگاه خورشیدی کیش با ظرفیت سه مگاوات، نزدیک فرودگاه بین‌المللی کیش خبر داد و گفت: با پیگیری شرکت مهندسی آب و برق کیش و همکاری سازمان منطقه آزاد کیش، ظرفیت ۲۵ مگاوات برق خورشیدی برای کیش مصوب شده است که این نیروگاه سه مگاواتی نخستین بخش از این برنامه به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت آب و برق کیش، تأکید کرد: بهره‌برداری از این طرح‌ها با هدف تقویت زیرساخت‌های حیاتی، افزایش پایداری تأمین آب و برق و حرکت به سمت استفاده از انرژی پاک، زمینه ارائه خدمات مطمئن‌تر به شهروندان را فراهم می‌کند.