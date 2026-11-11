معاون علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی کشور از حمایت مالی، پژوهشی و بورسیه تحصیلی استعداد‌های برتر در رویداد دانش‌آموزی سماکاپ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی کشور در گفت‌و‌گو با خبر ۲۰ شبکه یزد با اشاره به استقبال خوب دانش‌آموزان از رویداد سماکاپ در یزد، این رویداد را فرصتی برای شناسایی استعدادها، تقویت خلاقیت و تبدیل آموخته‌های نظری دانش‌آموزان به آثار و دستاورد‌های عملی دانست.

لادن مقدم با اشاره به آسیب‌های ناشی از مجازی شدن آموزش‌ها در سال‌های گذشته گفت: گسترش آموزش‌مجازی موجب افزایش شکاف دیجیتالی، ایجاد نابرابری‌های آموزشی و افزایش استرس در میان دانش‌آموزان شد و نتایج برخی ارزیابی‌های بین‌المللی آموزشی نیز از بروز اختلال در فرایند یادگیری حکایت دارد.

وی افزود: هدف اصلی رویداد سماکاپ، عبور از مراحل اولیه یادگیری و رسیدن به سطوح بالاتر هرم آموزشی، یعنی نوآوری، خلاقیت و خلق آثار است تا دانش‌آموزان بتوانند آموخته‌های خود را در قالب دستاورد‌های عملی به نمایش بگذارند.

معاون علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی کشور با اشاره به حضور دانش‌آموزانی از استان‌های مختلف در این رویداد گفت: استقبال شرکت‌کنندگان بسیار خوب بود و حتی خانواده‌هایی از مناطق دوردست، با وجود دشواری‌های مسیر، همراه فرزندان خود در این رویداد حضور پیدا کردند.

لادن مقدم با بیان اینکه حمایت از طرح‌های برتر و اختراعات دانش‌آموزی در دستور کار دانشگاه آزاد قرار دارد، افزود: طرح‌های منتخب پس از ارزیابی، برای دریافت حمایت‌های مالی، پژوهشی و پشتیبانی‌های لازم معرفی می‌شوند.

وی درباره بورسیه تحصیلی برگزیدگان نیز گفت: دانش‌آموزان مستعد و برتر در حوزه‌های علمی، پژوهشی و اختراعات، در صورت ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی، از حمایت‌های بورسیه‌ای و تخفیف یا معافیت هزینه تحصیل برخوردار خواهند شد و در مواردی نیز جوایز نقدی برای آنان در نظر گرفته می‌شود.

مقدم تأکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی تلاش می‌کند با حمایت از استعداد‌های جوان در حوزه‌های مختلف، زمینه رشد و شکوفایی توانمندی‌های آنان را فراهم کند و این مسیر حمایتی در قالب یک زیست‌بوم پویا ادامه خواهد داشت.