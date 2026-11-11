به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، خیابان‌های لرستان این روز‌ها شاهد حضور مردمی است که ۹ماه با حضور حماسی در میدان، نه تنها نقشه‌های شوم دشمنان را نقش بر آب کرده‌اند، بلکه واشنگتن را در رسوایی سیاسی گرفتار ساخته‌اند؛ تحولی که هم‌زمان با اعتراف صریح مقام‌های آمریکایی به جنایات جنگی این کشور و خط‌ونشان کشیدن مقتدرانه فرمانده نیروی هوافضای سپاه برای در هم کوبیدن تمام ظرفیت‌های دشمن، نشان می‌دهد ابتکار عمل میدان قاطعانه در دست فرزندان ایران است.