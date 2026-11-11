به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ این مسابقات با همکاری هیأت کشتی و هیأت ورزش کارگری شهرستان آبادان و با حضور ۸۷ کشتی‌گیر خردسال در باشگاه شرکت پالایش نفت آبادان برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، نفرات برتر هر وزن جواز حضور در مسابقات کشتی قهرمانی کشور جام نبض محله را کسب کردند.

این مسابقات با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای کشتی و فراهم‌کردن زمینه حضور ورزشکاران مستعد در رقابت‌های ملی برگزار شد.