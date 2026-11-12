آغاز طرح ملی «شهاب»؛ آموزش شنا به یکهزار دانشآموز مناطق کمبرخوردار خراسان شمالی
آموزش شنا به یکهزار دانشآموز مناطق کمبرخوردار خراسان شمالی با عنوان طرح ملی «شهاب» در بجنورد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی
، طرح ملی «شهاب» با هدف آموزش مقدماتی شنا به یکهزار دانشآموز مناطق حاشیهای و کمبرخوردار شهری خراسان شمالی، با حضور محمد بروحی، معاون ورزش و جمعی از مسئولان آموزشوپرورش استان، در استخر دانشآموز بجنورد و با حضور جمعی از دانشآموزان آغاز شد.
این طرح با مشارکت و همکاری ادارهکل ورزش و جوانان و اداره کل آموزش و پرورش استان و با هدف توسعه عدالت ورزشی ، ارتقای مهارتهای پایه شنا و غنیسازی اوقات فراغت دانش آموزان شهرستان بجنورد اجرا میشود.