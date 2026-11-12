به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، طرح ملی «شهاب» با هدف آموزش مقدماتی شنا به یک‌هزار دانش‌آموز مناطق حاشیه‌ای و کم‌برخوردار شهری خراسان شمالی، با حضور محمد بروحی، معاون ورزش و جمعی از مسئولان آموزش‌وپرورش استان، در استخر دانش‌آموز بجنورد و با حضور جمعی از دانش‌آموزان آغاز شد.

این طرح با مشارکت و همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان و اداره‌ کل آموزش‌ و پرورش استان و با هدف توسعه عدالت ورزشی ، ارتقای مهارت‌های پایه شنا و غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌ آموزان شهرستان بجنورد اجرا می‌شود.