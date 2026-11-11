الینا رحیمی با پیروزی مقابل حریفی از روسیه به جدول اصلی رقابت‌های تنیس روی میز کانتندر استانبول راه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، الینا رحیمی در دور سوم و پایانی مرحله مقدماتی رقابت‌های تنیس روی میز کانتندر استانبول، با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل والریا کوتسیور از روسیه به پیروزی رسید و جواز حضور در جدول اصلی را کسب کرد.

رحیمی در دو گیم نخست با امتیاز‌های ۱۱ بر ۶ و ۱۱ بر ۷ پیروز شد، اما گیم‌های سوم و چهارم را با نتایج ۱۱ بر ۷ و ۱۱ بر ۵ به حریف واگذار کرد. نماینده کشورمان در گیم پنجم با برتری ۱۱ بر ۵، سومین پیروزی متوالی خود را در این رقابت‌ها به ثبت رساند.

رحیمی پیش از این در دور نخست مقدماتی، کاتارینا استراژار از اسلوونی را با نتیجه ۳ بر یک شکست داده بود و در دور دوم نیز با برتری ۳ بر صفر مقابل فیلیپا برگاند از سوئد، به دور پایانی مقدماتی راه یافت.

نماینده کشورمان در مرحله یک‌شانزدهم نهایی ظهر فردا به مصاف جو، چون هویی از کره جنوبی خواهد رفت. این بازیکن کره‌ای، سید دوم جدول انفرادی زنان کانتندر استانبول است.

رقابت‌های کانتندر استانبول ۱۹ تا ۲۲ آبان در ترکیه در حال برگزاری است.