مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: بیش از ۷۵۰ هزار تن گندم باکیفیت از استان ما به ۲۴ استان کشور ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جهان‌نژادیان با اشاره به جایگاه ممتاز استان در تامین گندم کشور اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۷۵۰ هزار تن گندم باکیفیت خوزستان از طریق حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای به ۲۴ استان نیازمند ارسال شده است.

وی افزود: بر اساس اعلام پژوهشکده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، گندم خوزستان از نظر شاخص‌های کیفی در شمار برترین گندم‌های کشور قرار دارد. این جایگاه در کنار رتبه برتر استان در خرید تضمینی گندم، نشان‌دهنده توانمندی خوزستان در هر دو حوزه کمیت و کیفیت است.

جهان‌نژادیان با اشاره به میزان مصرف و ظرفیت خرید استان بیان کرد: نیاز سالانه گندم خوزستان حدود ۶۵۰ هزار تن است؛ در حالی که این استان طی یک دهه اخیر به‌طور متوسط سالانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم خرید تضمینی کرده و رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داده است. بنابراین، گندم مازاد بر نیاز استان پس از طی مراحل کنترل کیفی به استان‌های نیازمند ارسال می‌شود.

وی تاکید کرد: گندم بی‌کیفیت وارد چرخه تامین استان نمی‌شود و خوراک ۱۵ کارخانه آرد خوزستان از گندم باکیفیت بومی تامین می‌شود. آرد تولیدی این کارخانه‌ها نیز به‌صورت مستمر توسط واحد کنترل کیفی اداره‌کل نمونه‌برداری، آزمایش و ارزیابی می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با اشاره به اهمیت ارتقای ارزش تغذیه‌ای نان اظهار کرد: کاهش میزان سبوس‌گیری از آرد برخی انواع نان با هدف حفظ بخش بیشتری از سبوس و افزایش ارزش غذایی انجام می‌شود. در نتیجه این تغییر، ممکن است رنگ نان تیره‌تر شود که لزوما نشانه افت کیفیت نیست و می‌تواند به حفظ فیبر و بخشی از ریزمغذی‌های طبیعی گندم در آرد مربوط باشد.

وی در تشریح اقدامات استان در حوزه ترویج نان کامل گفت: توسعه بیش از ۳۰۰ واحد عرضه‌کننده نان کامل، برگزاری دو دوره جشنواره ملی نان ایران، اجرای برنامه‌های آموزشی در مدارس و استقرار نخستین شعبه آکادمی ملی نان ایران با عنوان «کانون آموزشی و فناوری نان خوزستان» از اقدامات انجام‌شده در این زمینه است.

جهان‌نژادیان افزود: کانون آموزشی و فناوری نان خوزستان با بهره‌گیری از اساتید برجسته و ظرفیت عملی مجتمع نان، آمادگی برگزاری دوره‌های آموزشی تئوری و عملی برای فعالان حوزه آرد و نان، نانوایان و علاقه‌مندان را دارد. همچنین ۱۵ کارخانه آرد استان با برخورداری از تجهیزات و فناوری‌های روز فعالیت می‌کنند و خطوط تولید آرد کامل نیز در کارخانه‌های استان تجهیز شده‌اند.

وی با تاکید بر اهمیت نظارت بر کیفیت کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: واحد کنترل کیفی اداره‌کل با همکاری دستگاه‌های مرتبط، بر کیفیت گندم در فرآیند خرید تضمینی، کالاهای اساسی وارداتی و آرد تولیدی کارخانه‌ها از طریق نمونه‌برداری و آزمایش‌های تخصصی نظارت مستمر دارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان تاکید کرد: کیفیت باید در تمام مراحل زنجیره تامین، از خرید و واردات تا ذخیره‌سازی، فرآوری و توزیع مورد توجه قرار گیرد. این اداره‌کل نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی، زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، شبکه حمل‌ونقل، توان تخصصی واحد کنترل کیفی و امکانات آموزشی، ارتقای کیفیت گندم، آرد و کالاهای اساسی و پشتیبانی از امنیت غذایی کشور را دنبال می‌کند.