روابط‌عمومی شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرد: پس از ساعت‌ها تلاش بی‌وقفه نیرو‌های امدادی و عملیاتی، کارکنان سکوی فاز ١۴ پارس جنوبی در سلامت به خشکی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روابط‌عمومی شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرد:پس از ساعت‌ها تلاش بی‌وقفه نیرو‌های امدادی و عملیاتی، کارکنان سکوی فاز ١۴ پارس جنوبی در سلامت به خشکی منتقل شدند.

این کارکنان پس از وقوع حادثه، با اجرای دستورعمل‌های ایمنی، سکو را تخلیه کرده و با استقرار در قایق نجات، در شرایط نامساعد جوی و امواج سهمگین دریا منتظر رسیدن نیرو‌های امدادی ماندند.

عملیات امداد و نجات این افراد با مشارکت شناور‌های امدادی و همکاری مجموعه‌های عملیاتی و دریایی منطقه انجام شد و سرانجام پس از مهار قایق نجات به شناور امدادی و انتقال کارکنان، هر ۱۷ نفر به سلامت به بندر نخیلو منتقل شدند.