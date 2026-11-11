به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کاظم نیسی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و با هدف جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی، مأموران انتظامی حین گشت‌زنی و کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی سمند مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودروی توقیفی، مقدار یک هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع و فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف شد و ارزش ریالی سوخت مکشوفه بر اساس نظر کارشناسان، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ نیسی تصریح کرد: در این ارتباط یک نفر دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد.