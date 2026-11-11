شورای فرهنگ عمومی کشور با انتشار تقویم رسمی سال ۱۴۰۶، ۲۳ عنوان مناسبت جدید را در این تقویم ثبت کرد؛ مهم‌ترین این مناسبت‌ها شامل روز نهم اسفند به عنوان «روز حماسه دفاع از ایران» و روز دهم اسفند به عنوان «روز بعثت مردم ایران» است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شورای فرهنگ عمومی کشور در راستای تجلیل از مناسبت‌های ملی، مذهبی و حماسه‌های دفاعی، ۲۳ عنوان مناسبت جدید در تقویم سال ۱۴۰۶ کشور گنجانده است. مناسبتهای جدید به شرح زیر است :

🔹نهم اسفند به مناسبت «شهادت امام مجاهد حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای به همراه خانواده،‌ جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و مسئولان کشور، شهدای مدارس میناب و سالن ورزشی لامرد در تجاوز آمریکایی _ صهیونی (۱۴۰۴ه.ش)»، «روز حماسه دفاع از ایران» نام‌گذاری شده است.

🔹دهم اسفند «روز بعثت مردم ایران»، یازدهم اسفند «روز بزرگداشت شهدای دفاع مقدس سوم»، سیزدهم اسفند «روز شهدای ناوشکن دنا»، هفدهم اسفند به مناسبت «انتخاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای حسینی به رهبری انقلاب توسط مجلس خبرگان رهبری» در تقویم سال ۱۴۰۶ درج شده است.

🔹ششم فروردین به عنوان «روز لباس اقوام ایران»، بیست و یکم اردیبهشت «روز بزرگداشت مختومقلی فراغی»، بیست و هفتم اردیبهشت «روز اقتدار نیروی دریایی ایران» و بیست و نهم اردیبهشت «روز عشایر»، بیستم مهر «روز مدیریت بحران و بلایای طبیعی»، هجدهم آبان «روز بزرگداشت علامه اقبال لاهوری»، بیست و هفتم آبان «روز چوگان»، نهم آذر به دو مناسبت «روز نهج‌البلاغه _ روز ترویج زکات» اختصاص یافته است.

🔹هجدهم آذر مصادف با 10رجب ولادت حضرت امام محمد تقی (ع) «روز پسر»، هشتم بهمن «روز قرآن»، نهم بهمن «روز اطلاعات و عملیات دفاع مقدس»، شانزدهم بهمن «روز نهضت نرم‌افزاری، کرسی‌های نظریه‌پردازی و آزاداندیشی»، سی‌ام بهمن نیز به عنوان «روز گفت‌وگوی بین ادیان» در تقویم سال ۱۴۰۶ ثبت شده است.

🔹همچنین بیست و دوم اردیبهشت ماه با عنوان «روز کردستان»، بیست و چهارم مهرماه «روز تغذیه سالم»، پانزدهم آذرماه «روز آذربایجان غربی» و سی‌ام بهمن ماه «روز نهاوند» نام گرفته‌اند.