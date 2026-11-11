به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بنیامین سلطانیان نماینده وزن ۷۳+ کیلوگرم تکواندو کشورمان در بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار، در دور نخست با قرعه استراحت رو به رو شد.

وی در نخستین رقابت مقابل اندری ولادیمیروف از بلغارستان با نتیجه دو بر صفر (۱۰- ۰ و ۳-۲) به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد.

بنیامین در نیمه نهایی به مصاف جان وون جانگ از کره‌جنوبی رفت و با پیروزی دو بر صفر (۱۱-۱۳ و ۸-۹) فینالیست شد.

وی از ساعت ۲۱:۳۰ در فینال برای کسب مدال طلا با ایوان لیسنکو سرانو از اسپانیا مبارزه می‌کند.

بنیامین در فینال به مصاف ایوان لیسنکو سرانو از اسپانیا رفت و در دو راند با نتایج ۱۵-۸ و ۴-۴ برنده شد و قاطعانه مدال طلا را کسب کرد.