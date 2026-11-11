دادستان مرکز خوزستان بر صیانت از اراضی ملی استان، حمایت از زراعت و تجارت قانونی چوب برای اشتغال‌زایی، برخورد قاطع با قاچاق چوب و راه‌اندازی سامانه نظارت هوشمند تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در نشست بررسی راهکارهای مقابله با قاچاق چوب که با حضور معاونان دادستان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مدیرکل تعزیرات حکومتی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مدیرکل حفاظت محیط زیست و جمعی از کارشناسان برگزار شد، با اشاره به گستره اراضی ملی و منابع طبیعی خوزستان و بر اساس گزارش منابع طبیعی مبنی بر وسعت بیش از ۴ میلیون هکتاری اراضی ملی معادل ۷۶ درصد مساحت استان، حفظ این سرمایه‌ها را از حقوق عمومی دانست و گفت: مقابله با قاچاق باید قاطعانه و در عین حال با تدبیر انجام شود تا ضمن جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، فعالیت‌های اقتصادی مشروع و اشتغال‌زا نیز حمایت شود.

وی افزود: کمبود مکان نگهداری محموله های مکشوفه چوب، نباید مانع از کشف و ضبط محموله‌های قاچاق شود، ضابطان خاص و دستگاه‌های مسئول باید در این زمینه فعال‌تر عمل کنند. وی افزود راه‌اندازی سامانه نظارت هوشمند در زمینه مبارزه موثر با قاچاق چوب در استان از اهم اقداماتی است که باید از ناحیه ادلره منابع طبیعی با جدیت پیگیری شود.

دادستان مرکز خوزستان با تأکید بر ظرفیت بیش از ۶ هزار هکتاری زراعت چوب در استان، به‌ویژه در مناطق شمالی و شرقی، خاطر نشان کرد: توسعه زراعت چوب و تجارت قانونی آن علاوه بر اشتغال‌زایی، در پیشگیری از معضلات اجتماعی اثرگذار است و دستگاه قضایی از هر فعالیت مشروع در این حوزه حمایت می‌کند.

خلفیان با اشاره به لزوم پرداخت مسئولیت‌های اجتماعی توسط صنایع چوب اظهار داشت: کارخانجاتی که از منابع، آب، خاک و نیروی انسانی خوزستان بهره‌برداری می‌کنند، باید به مسئولیت های اجتماعی خود برای حفاظت از محیط زیست استان و پیشگیری از تخریب منابع طبیعی عمل کنند.

در ادامه، حاضران دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره مقابله با قاچاق چوب، حفاظت از منابع طبیعی و تقویت نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با تولید و حمل چوب مطرح کردند.