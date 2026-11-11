سردار سرلشکر محمود باقری، دلاوری که نمی‌خواست دیده شود، اما نامش در تاریخ پرافتخار ایران ماندگار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار سرلشکر محمود باقری، فرمانده موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ از دوستان، همکاران و همرزمان شهیدان حاج قاسم سلیمانی، حسن تهرانی‌مقدم و امیرعلی حاجی‌زاده بود؛ مردی که سال‌ها در مسیر پیشرفت صنعت هوافضا و توان موشکی کشور تلاش کرد.

او در جنگ دوازده‌روزه، همراه با سردار شهید حاجی‌زاده به شهادت رسید؛ اما روایت زندگی‌اش، فراتر از جایگاه نظامی و مسئولیت‌هایش، حکایت مردی فروتن و بی‌ادعاست.

سال‌ها در محله مهرآباد تهران، در کنار مردم زندگی کرد؛ بی‌آنکه همسایگانش از درجه و جایگاه نظامی او آگاه باشند. در هیئت امام حسین (ع) نیز افتخارش نه فرماندهی، بلکه خدمتگزاری بود؛ تا آنجا که گاری هیئت را حمل می‌کرد و به این نوکری افتخار داشت.

او از نسل مردانی بود که بی‌هیاهو کار کردند، کمتر دیده شدند، اما در ساخت و پیشرفت صنعت هوافضا و موشکی ایران سهم داشتند؛ مردانی که حاصل سال‌ها تلاششان، بخشی از توان دفاعی و امنیت کشور است.