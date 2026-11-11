به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا مهدوی در دیدار با احمد محمد نژاد جوان، گفت: در مقطع حساس کنونی و در برابر زیاده‌ خواهی‌ های استکبار جهانی، افتخارآفرینی فرزندان خطه خراسان در عرصه‌ های ورزشی مایه سرافرازی و امیدآفرینی است.

در این دیدار صمیمانه که در فضایی صمیمی و در منزل ایشان برگزار شد، سردار مهدوی با تجلیل از تلاش‌ ها و زحمات این قهرمان نام‌ آور جهان، بر نقش مهم ورزشکاران متعهد در اعتلاء نام ایران اسلامی تأکید کرد.

فرمانده سپاه امام رضا علیه السلام اظهار داشت: «در این مقطع زمانی حساس که سردمداران استکبار جهانی عناد خود را با ملت‌ ها نشان می‌ دهند، مایه مباهات و افتخار ماست که شما مردان نیک خطه خراسان با اتکا به غیرت ایرانی و اسلامی، توانستید پرچم پرشکوه خراسان و ایران را در میادین جهانی بالا ببرید.»

وی در پایان این دیدار صمیمانه، ضمن آرزوی سلامتی و تندرستی برای این قهرمان جهان، بر استمرار حمایت از جوانان ورزشکار و تلاش در جهت ارتقای بیش از پیش جایگاه ورزش استان تأکید کرد و از خداوند متعال توفیق روزافزون برای همه افتخارآفرینان میهن اسلامی خواستار شد.