به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی در این خصوص اظهار کرد: با تلاش و هوشیاری نیرو‌های حراست و بازرسی این شرکت و همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، چندین نقطه شهری که به‌صورت غیرقانونی اقدام به نصب و بهره‌برداری از تجهیزات استخراج رمزارز کرده بودند، شناسایی و پاکسازی شدند.

وی با اشاره به آمار تفکیکی تجهیزات کشف‌شده در این عملیات‌ها افزود: در جریان بازرسی‌های به‌عمل‌آمده، پنج دستگاه ماینر در منطقه اکباتان، ۹ دستگاه در کوی سیاحی، ۲ دستگاه در کریشان، ۲۸ دستگاه در کیان‌آباد، ۱۰ دستگاه در شهرک اهواز و پنج دستگاه ماینر غیرمجاز دیگر نیز در منطقه سپنتا کشف، ضبط و از مدار شبکه خارج شد.

خطرات مزارع غیرمجاز ماینر برای شبکه برق شهری

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با تاکید بر اینکه فعالیت این‌گونه مزارع غیرمجاز فشار مضاعفی بر شبکه توزیع تحمیل می‌کند، خاطرنشان کرد: مصرف بالای برق توسط دستگاه‌های ماینر، علاوه بر ایجاد نوسان شدید در شبکه، موجب آسیب جدی به ترانسفورماتورها، کابل‌ها و لوازم برقی شهروندان و در نهایت خاموشی‌های ناخواسته می‌شود.

فراتی هشدار داد: شرکت توزیع نیروی برق اهواز با هرگونه استفاده غیرمجاز از انرژی برق به‌ویژه در بخش استخراج رمزارز با قاطعیت و بدون اغماض برخورد کرده و متخلفان ضمن معرفی به مراجع قضایی، مشمول جرایم سنگین خسارت به شبکه خواهند شد.

وی در پایان از شهروندان درخواست کرد تا در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارز، مراتب را از طریق شماره تلفن‌های ۱۲۱ یا سامانه پیامکی و ارتباط مردمی این شرکت اطلاع‌رسانی کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات قانونی لازم به عمل آید.

پیش از این نیز مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز از کشف ۴۸ دستگاه استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال (ماینر) غیرمجاز در اهواز خبر داده بود.