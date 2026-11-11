مردم بصیر خوزستان در دویست و پنجاه و پنجمین شب از قرارشبانه خود، آمادگی کامل خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم همیشه در صحنه خوزستان در دویست و پنجاه و پنجمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی با حضور آگاهانه خود ضمن لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، آمادگی خود را در دفاع از میهن اسلامی به جهانیان نشان دادند.

مردم بصیر خوزستان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و تصاویر امامین انقلاب و مقام معظم رهبری بر ادامه راه شهیدان پر افتخار کشورمان تاکید کردند.