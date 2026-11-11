به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فلامرزی گفت: از عصر دیروز با نفوذ توده هوای سرد به استان باعث کاهش شدید دما در استان شد و پیش بینی می شود تا اوایل هفته آینده این کاهش دما ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: امشب دمای و منفی را در برخی مناطق کوهستانی استان پیش بینی می کنیم

احتمال وقوع نخستین بارش‌های شدید و رعدوبرقی سال در برخی مناطق استان وجود دارد و این بارش‌ها تا پایان فردا ادامه خواهد داشت.

وی افزود: از فردا تا یکشنبه هفته آینده، روند افزایش نسبی دمای روزانه را پیش بینی می کنیم و با حاکم شدن پایداری و سکون نسبی جو، در مناطق صنعتی و پرتردد شهری مستعد انباشت آلاینده های جوی هستند.

کارشناس هواشناسی با اشاره به تغییرات دمایی استان نیز گفت: دمای هوا در شهر یزد برای روزهای جمعه و شنبه به پنج درجه کاهش خواهد یافت.