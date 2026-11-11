به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رادیو النور شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان در مراسم گرامیداشت روز شهید گفت: در این سخنرانی به دو موضوع یعنی شهادت و نیز اوضاع سیاسی لبنان و منطقه خواهد پرداخت.

وی تصریح کرد: خداوند در قرآن کریم از شهدا به عنوان زندگان یاد می‌کند و هدف اصلی شهادت، برافراشتن بیرق حق و دفاع از آن است، شهادت جایگاه عزت، افتخار، موفقیت و دستیابی به بالاترین مراتب است.

شیخ نعیم قاسم در ادامه افزود: به همه شما در محل‌های مختلف گردهمایی به مناسبت روز شهید خوشامد می‌گویم. به همه شما با جایگاه‌ها، فعالیت‌ها و حضورتان سلام عرض می‌کنم.

دبیر کل حزب الله خاطرنشان کرد: امروز در بخش نخست سخنانم درباره شهادت و شهید و در بخش دوم درباره اوضاع سیاسی لبنان و منطقه صحبت خواهم کرد. خداوند متعال از شهدا به‌عنوان انسان‌هایی زنده یاد می‌کند. امام حسین (ع) فرمود: «من مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز ملال و رنج نمی‌بینم.»

شیخ نعیم قاسم همچنین تاکید کرد: بنابراین، شهادت سعادت و جایگاه عزت و موفقیت است. شهادت، تربیتی اسلامی و شکوهمند برای انسان‌های برجسته‌ای است که به بالاترین مراتب انسانی رسیده‌اند.‌ای احمد قصیر! روز شهادت تو را به عنوان روز شهید انتخاب کردیم، زیرا تو با استقبال و پذیرشی برجسته، الگویی ارائه کردی. همه پیروزی‌هایی که پس از آن به دست آمد، از ثمرات شهادت توست،‌ای احمد. شهید احمد از خانواده‌ای است که پنج شهید تقدیم کرده است، این خانواده نماد مسیری است که باید عظیم باشد، زیرا شهادت عظمت دارد. این روز، روز همه شهدا و مفقودان است؛ این مسیر، مسیر یک جماعت و یک امت است. این روز، روز شهدای زنده است. شهدایی که در مسیر اسلام، ولایت، خانواده‌ها و جامعه مقاومت قرار دارند. روز شهید، روز تجدید عهد و وفاداری است.

تجاوزات اسرائیل، بخشی از طرحی بزرگ و خطرناک است

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان، گفت: خانواده‌های شهدا همواره آمادگی دارند فداکاری کنند و فداکاری‌های بیشتری تقدیم کنند.‌ای خانواده‌های ما، شما نجیب ترین، پاک‌ترین و شریف‌ترین افراد هستید، شما استوار، فداکار و زنده‌اید و عزت و کرامت همراه شماست.‌ای خانواده‌های شهدا، شما پرچمداران عدالت الهی در کنار امام مهدی موعود (عج) هستید.

دبیر کل حزب الله در ادامه افزود: تجاوز اسرائیل به لبنان و منطقه، تجاوزی است که به طور کامل از سوی آمریکا حمایت می‌شود و بخشی از طرحی بزرگ و خطرناک است. برخی می‌گویند فلسطینی‌ها آغازگر عملیات «طوفان الاقصی» بودند، اما این انگلیس بود که آغاز کرد و نقطه آغاز همچنین به تأسیس اسرائیل، این رژیم غاصب، در سال ۱۹۴۸ بازمی‌گردد. این طرح اساساً طرحی برای نسل‌کشی و آواره‌سازی است.

شیخ تعیم قاسم تصریح کرد: در برابر آنچه امروز در غزه رخ می‌دهد، یعنی کشته و زخمی شدن ۲۵۰ هزار مرد، زن و کودک و ویرانی خانه‌ها، هیچ کسی اقدامی نمی‌کند؛ همه این جنایت‌ها در برابر دیدگان جهان رخ می‌دهد. هیچ کسی از مظلومیت مردم غزه سخن نمی‌گوید، بلکه گرد هم می‌آیند تا از اسرائیل و حق آن برای دفاع از خود حمایت کنند.

دبیر کل حزب الله تاکید کرد: صدای بین‌المللی، صدای ملت‌ها و صدای تأثیرگذار و مؤثر در برابر آنچه در غزه می‌گذرد، کجاست؟ امروز کسانی با برگزاری تظاهرات و موضع‌گیری‌ها در حمایت از غزه اقدام می‌کنند و از آنان صمیمانه سپاسگزاریم، اما قدرت‌های بزرگ و سازمان ملل کجا هستند؟ آنچه در غزه جریان دارد، جنایتی آشکار است.

لزوم مقاومت در سراسر منطقه در برابر متجاوزان

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان، همچنین گفت: می‌گویند مشکل لبنان، ورود مقاومت به جنگ پشتیبانی است، اما مشکل، اشغالگری و تجاوز‌های مستمری است که از سال ۱۹۴۸ آغاز شده است. دشمن همواره طرفی است که تجاوز می‌کند و تلاش دارد توسعه طلبی کند. آنها می‌خواهند حقوق ایران را بگیرند و بر آن مسلط شوند، بنابراین مسئله، نقض قوانین بین‌المللی نیست، بلکه استبداد و طغیان آمریکا و اسرائیل است. مقابله با تجاوز باید از سوی ارتش، مردم، مقاومت و هر فرد توانمندی صورت گیرد.

دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد: در برابر این خطر بزرگ، باید با متجاوز مقابله کرد و این امر به مقاومت ارتش، مردم، مقاومت و هر کسی که توان حمل سلاح دارد، در هر نقطه‌ای از منطقه ما که ظرفیت مقاومت وجود دارد، نیازمند است. آمریکای مستبد در جستجوی متحدان است و کشور‌های بزرگ و کوچک را وادار می‌کند در ائتلافی برای تجاوز در کنار آن قرار گیرند. امروز از اینکه مقاومت کنندگان چگونه با یکدیگر همکاری می‌کنند، ابراز تعجب و مخالفت می‌کنند، این حقی طبیعی است و باید میدان مقاومت بسیار گسترده‌تر و فراگیرتر باشد.

شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: در لبنان باید فعالیتی ملی وجود داشته باشد که آن را با همکاری با یکدیگر، دفاع از سرزمینمان و حفاظت از حاکمیتمان متجلی کنیم و اجازه ندهیم دشمنان بر ما مسلط شوند. ما با تجاوزی خطرناک و توسعه طلبانه از طرف اسرائیل رو‌به‌رو هستیم که از سوی رژیم جنایتکار صورت می‌گیرد که از نظر انسانی و جهانی منفور است.

دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد: رژیم صهیونیستی می‌خواهد قدرت لبنان را سلب کند تا سرزمین آن را اشغال و شهرک‌سازی کند؛ آنها این موضوع را آشکارا اعلام می‌کنند. مقاومت بدون اشغالگری وجود ندارد، اما افرادی هستند که اشغالگری را می‌پذیرند، ولی مقاومت را نمی‌پذیرند. زیرا حس ملی کافی و اراده لازم برای مقابله را ندارند. اگر اسرائیل می‌توانست وارد شود و به صیدا برسد، درنگ نمی‌کرد؛ اما نتوانست، زیرا مقاومت و مردمش مانع آن شدند.

شیخ نعیم قاسم خاطر نشان کرد: کمک ایران به ما در چارچوب تفاهم‌نامه ایران و آمریکا بود که ما را به کاهش تنش و وضعیت کنونی رساند. مقاومت، مانع پیشروی رژیم صهیونیستی شد و نگذاشت به اهداف خود در تثبیت اشغالگری و ایجاد شهرک‌ها دست یابد. اگر مقاومت وجود نداشت، نمی‌شنیدیم که از اسرائیل می‌خواهند، عقب‌نشینی کند.

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