در نهایت این تقابل سه بر صفر به سود مهرگان پایان یافت تا این نماینده مازندران با چهار برد متوالی و ۱۲ امتیاز در صدر جدول باقی بماند.
رازین در سه ست متوالی و با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۶ نتیجه را واگذار کرد تا دومین شکست خود را تجربه کند.
رازین پلیمر در ابتدای این دیدار از ترکیب فاضل پژومان، محمد بربست، علیرضا آقا مجیدی، علی قهرمانی، یوسف کاظمی، امین رحیمی و سیداحمد اسماعیل نژاد بهره برد.
تیم مهرگان مازندران نیز با امیرحسین ساداتی، محراب ملکی، سید رسول حسینی، شایان محرابی، امین نجفی، محمدرضا مشهدی و رضا اصلانی این مسابقه را شروع کرد.
نادر انصاری، خلیل یگانهمجد، داود نافعی، سعید واعظی و رضا نودهی به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول، داور دوم و داور ویدئوچک، نظارت و قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.
در این دیدار که به مدت ۹۰ دقیقه طول کشید و ۵۰۰ تماشاگر داشت، یک کارت زرد از سوی داور به غلامرضا مومنی مقدم سرمربی مهرگان مازندران نشان داده شد.
سومین برد طبیعت با شکست شهداب رقم خورد
تیم طبیعت اسلامشهر در هفته چهارم لیگ برتر والیبال مردان موفق به شکست شهداب یزد شد تا به سومین برد خود دست یابد.
بر این اساس، سالن شهید بیضایی اسلامشهر میزبان یکی از دیدارهای مهم گروه B بود؛ جایی که طبیعت اسلامشهر در خانه از شهداب یزد پذیرایی کرد.
طبیعت در این مسابقه سه بر صفر فاتح میدان شد تا سومین برد خود را به دست آورد و ۹ امتیازی شود.
شهداب که این مسابقه به نوعی نخستین بازی اش در این فصل بود که به سرانجام رسید، با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۲ نتیجه را واگذار کرد تا دومین شکست خود را تجربه کند. این تیم در هفته دوم لیگ برتر مقابل مس سونگون حاضر نشد و با باخت فنی روبهرو شد.
شهدابیها دو دیدار معوقه در هفتههای اول و سوم دارند که باید برابر مس رفسنجان و شهروند قزوین به میدان بروند.
ابراهیم وادی سرمربی طبیعت در ابتدای این دیدار از ترکیب مجید زینالی، امید زارع، عرفان نوروزی، علی مبینی، امیررضا مشهد بان، امیرعلی فرج پور و مصطفی حیدری (لیبرو) بهره برد.
شهدابیها نیز با ترکیب رضا عابدینی، محمدامین حیدری، بهزاد قاسمی، علیرضا بهبودی، لازارو برونت لانس، امیر حسن ملاعباسی و ابوالفضل قلی پور این مسابقه را شروع کردند.
داور اول این مسابقه قادر صادقی بود که به همراه مهدی نویدینو (داور دوم) و نیما یزدانپناه (داور ویدئوچک) قضاوت این دیدار را برعهده داشتند.
نظارت فنی و داوری این مسابقه نیز برعهده مسعود ذوقی و امیر صداقت بود که به مدت ۸۲ دقیقه طول کشید و یک هزار و ۵۰۰ تماشاگر داشت.
سپاهان باز هم در خانه به پیروزی رسید
تیم فولاد مبارکه سپاهان در هفته چهارم لیگ برتر والیبال مردان موفق به شکست سه بر صفر تهران بیشه چمستان شد تا به دومین برد خانگی خود دست یابد.
فولاد مبارکه سپاهان و تهران بیشه چمستان در سالن نیلفروش زاده اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند و نماینده اصفهان سه بر صفر حریف خود را شکست داد و دومین برد خانگی را کسب کرد. این تیم در هفتههای دوم و سوم و بازیهای خارج از خانه نتیجه را به تیمهای رازین پلیمر و چادرملو اردکان واگذار کرده است.
تهران بیشه چمستان در جدال امروز با امتیازهای ۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۷ بر ۲۵ نتیجه را واگذار کرد تا چهارمین شکست متوالی را تجربه کند و در انتهای جدول باقی بماند.
هومن باقری، امیر غفور، سهند الله وردیان، شایان شاهسوند، محمدرضا موذن، محمد صادقی و احمدی بازیکنان تیم فولاد سپاهان در ابتدای این مسابقه بودند.
در آنسوی میدان نیز امیررضا فرج الله پور، یونس رمضانی، معین قرنجیک، حامد نظری، حسین وثوقی و علیرضا ستایشی بازیکنان شروع کننده تهران بیشه چمستان بودند.
علیرضا گیلانی و احمد سرمست ناظران فنی و داوری این مسابقه بودند که به مدت ۹۶ دقیقه طول کشید و ۳۰۰ نفر تماشاگر داشت.
قضاوت این دیدار نیز برعهده مرتضی حسنعلایی، مجتبی نعمتی و علیرضا پوردهقان به ترتیب به عنوان داور اول، داور دوم و داور ویدئوچک بود.
پیروزی ارومیه در دربی آذربایجان
تیم شهرداری ارومیه در هفته چهارم لیگ برتر والیبال موفق به شکست سه بر یک مس سونگون در دربی آذری زبانها شد.
سالن پورشریفی تبریز میزبان یکی از جذابترین دیدارهای هفته چهارم بود، جایی که مس سونگون در خانه به مصاف شهرداری ارومیه رفت تا دربی حساس آذری زبانها شکل گیرد.
نماینده ارومیه در این دیدار سه بر یک و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۱ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۰ میزبان خود را شکست داد تا به سومین برد خود دست یابد و ۱۰ امتیازی شود و فعلا در صدر جدول گروه دوم قرار گیرد تا دیگر نتایج این هفته جایگاه نهایی ارومیه را مشخص کند.
تیم شهرداری ارومیه این بازی خارج از خانه را با ترکیب آرمان صالحی، امیرحسین صداقت، رمضان صحبتی، امیر آفتاب، سلیم چپرلی، آرمین تشکری و ایلشن داودی پور شروع کرد.
افشین فتاح، علی ولیزاده، میلاد حمیدی، محمدرضا آل جلیل، اسماعیل طالبی، مهدی بیاتی و محمدرضا طهماسبی بازیکنان آغاز کننده مس سونگون در این مسابقه بودند.
عباس امانیشهرک و بهروز جعفری به عنوان ناظران فنی و داوری، بر این مسابقه نظارت داشتند که به مدت ۱۱۸ دقیقه طول کشید و یک هزار تماشاگر داشت.
همچنین قضاوت این مسابقه به عهده علیرضا غریب، حامد آقابراری و میلاد افشار به ترتیب به عنوان داور اول، داور دوم و داور ویدئوچک بود که یک کارت تاخیر به تیم مس سونگون داده شد.
دومین برد چادرملو و کامبک ناقص استقلالیها در اردکان
تیم چادرملو اردکان در هفته چهارم لیگ برتر والیبال موفق به شکست سه بر دو استقلال مشهد شد تا به دومین برد خود دست یابد.
در چارچوب این دیدارها، چادرملو اردکان در سالن شهید سلیمانی میزبان استقلال بود و در شرایطی مسابقه شروع شد که هر دو تیم در هفته گذشته مقابل حریفان خود به پیروزی رسیده بودند و با روحیه مناسبی پا به میدان گذاشتند.
چادرملو اردکان در این دیدار حساس سه بر دو به پیروزی رسید تا به دومین برد خود دست یابد و شش امتیازی شود.
استقلالیها که در ستهای اول و دوم ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۱ نتیجه را به میزبان واگذار کرده بودند، در دو ست بعدی ۲۵ بر ۲۱ و ۲۷ بر ۲۵ به پیروزی رسیدند تا نتیجه بازی در ست شماری دو بر دو شود و کار به ست حساس پنجم برسد.
چادرملو در ست پایانی ۱۵ بر ۱۲ به پیروزی رسید و کامبک آبی پوشان مشهد را ناتمام گذاشت تا این تیم به کسب یک امتیاز این مسابقه در اردکان اکتفا کند.
ترکیب شروع کننده تیم چادرملو اردکان شامل اوگنی ریباکوف، سید عیسی ناصری، پاول شوستروف، آرمین قلیچ نیازی، احد حسن زاده، یونس جوان و حسین حاجی کلاته (لیبرو) بود.
علیرضا شاه علی، دانیال صادقی، شهروز همایونفرمنش، علی اصغر مجرد، امین درغنه، امیر خدائی پرست و مهدی مرندی (لیبرو) بازیکنان شروع کننده استقلال در این بازی بودند.
مسعود یزدانپناه (ناظر فنی)، محمد ابراهیمزاده (ناظر داوری)، کیوان عابدزاده (داور اول)، جواد مرآتی (داور دوم) و مجتبی اسپرغم (داور ویدئوچک) این دیدار بودند که به مدت ۱۷۱ دقیقه طول کشید.
پیکانیها با شکست شهروند قزوین صدر جدول را حفظ کردند
تیم پیکان تهران در هفته چهارم لیگ برتر والیبال موفق به شکست سه بر یک شهروند قزوین شد تا در صدر جدول گروه دوم این رقابتها باقی بماند.
در آخرین دیدار امروز، سالن شهید بابایی قزوین میزبان دو تیم شهروند قزوین و پیکان تهران بود.
تیم پیکان در این مسابقه سه بر یک میزبان خود را شکست داد تا با چهار برد و ۱۰ امتیاز در صدر جدول گروه دوم باقی بماند.
تیم شهروند قزوین در ست دوم این مسابقه با هدایت آرش صادقیانی ۳۲ بر ۳۰ به پیروزی رسید تا رکورد بیشترین امتیاز در یک ست این فصل را به نام خود ثبت کند، اما در ستهای اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۵ مغلوب شد تا دومین شکست فصل خود را تجربه کند.
نظارت و قضاوت این مسابقه به ترتیب بر عهده اصغر میرزایی (ناظر فنی)، مجید محسنی شوشتری (ناظر داوری)، محمدرضا درفش کاویان (داور اول)، رمضان جلال (داور دوم) و مرتضی مشهدی (داور ویدئوچک) بود.