هفته چهارم لیگ برتر والیبال مردان ایران امروز با برگزاری ۶ دیدار در شهر‌های تهران، اردکان، اصفهان، اسلامشهر، تبریز و قزوین پیگیری شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، یکی از مهم‌ترین مسابقات هفته چهارم لیگ برتر والیبال در گروه A، تقابل رازین پلیمر و مهرگان مازندران بود که در خانه والیبال تهران برگزار شد و شاگردان مرتضی هداوندی به دنبال جبران شکست هفته گذشته و نزدیک شدن به صدر جدول بودند و مهرگان نیز تلاش کرد تا روند پیروزی‌های متوالی خود را ادامه دهد.

در نهایت این تقابل سه بر صفر به سود مهرگان پایان یافت تا این نماینده مازندران با چهار برد متوالی و ۱۲ امتیاز در صدر جدول باقی بماند.

رازین در سه ست متوالی و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۶ نتیجه را واگذار کرد تا دومین شکست خود را تجربه کند.

رازین پلیمر در ابتدای این دیدار از ترکیب فاضل پژومان، محمد بربست، علیرضا آقا مجیدی، علی قهرمانی، یوسف کاظمی، امین رحیمی و سیداحمد اسماعیل نژاد بهره برد.

تیم مهرگان مازندران نیز با امیرحسین ساداتی، محراب ملکی، سید رسول حسینی، شایان محرابی، امین نجفی، محمدرضا مشهدی و رضا اصلانی این مسابقه را شروع کرد.

نادر انصاری، خلیل یگانه‌مجد، داود نافعی، سعید واعظی و رضا نودهی به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول، داور دوم و داور ویدئوچک، نظارت و قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

در این دیدار که به مدت ۹۰ دقیقه طول کشید و ۵۰۰ تماشاگر داشت، یک کارت زرد از سوی داور به غلامرضا مومنی مقدم سرمربی مهرگان مازندران نشان داده شد.