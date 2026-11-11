به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمعی از دانش آموزان نواحی ۲ و ۳ آموزش و پرورش اهواز در قالب اردوی راهیان نور دانش آموزی با حضور در یادمان بیت المقدس با رشادت و مجاهدت‌های رزمندگان اسلام در سال‌های حماسه و ایثار آشنا شدند.

همچنین دانش آموزان و زائران راهیان نور پیکر پاک یک شهید گمنام دفاع مقدس در یادمان بیت المقدس را تشییع و با این شهید والامقام تجدید میثاق کردند.

به گفته معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان، در سال جاری بیش از یک هزار زائر خوزستانی در قالب کاروان‌های راهیان نور به یادمان‌های دفاع مقدس اعزام می‌شوند.