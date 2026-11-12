به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، نشست هماهنگی برگزاری کورس اسبدوانی شهرستان بجنورد، همزمان با هفته «ایران‌جان» و با هدف معرفی ظرفیت‌های اسب اصیل ترکمن خراسان شمالی به مخاطبان سراسر کشور، با حضور رئیس هیئت سوارکاری استان و اسماعیل محمودی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی برگزار شد.

در این نشست، خانم معینی، رئیس هیئت سوارکاری خراسان شمالی، با اسماعیل محمودی درباره برنامه‌ریزی و فراهم‌سازی مقدمات برگزاری هرچه بهتر این رویداد ورزشی گفت‌و‌گو کرد.

کورس اسبدوانی بجنورد قرار است روز ۲۹ آبان‌ماه، همزمان با هفته «ایران‌جان» برگزار شود؛ رویدادی که با توجه به پوشش گسترده رسانه‌ای و تلویزیونی این هفته، فرصت مناسبی برای معرفی اسب اصیل ترکمن، به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های ارزشمند و شاخص خراسان شمالی، در سطح ملی فراهم می‌کند.

معرفی توانمندیهای سوارکاری استان و شناساندن اسب اصیل ترکمن خراسان شمالی به مخاطبان سراسر کشور، از اهداف مهم برگزاری این کورس در چارچوب برنامه‌های هفته «ایران‌جان» عنوان شده است.