به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل زندان‌ های خراسان رضوی گفت: همزمان با حضور پیکر مطهر شهید گمنام در زندان مرکزی مشهد و ۱۴ مرکز نگهداری مجرمان دیگر در راستای ترویج فرهنگ ایثار و بخشش، زمینه آزادی ۱۵ زندانی جرائم مالی فراهم شد.

غلامرضا روشان افزود: برای آزادی این زندانیان، خیران و نیکوکاران بیش از ۴ میلیارد تومان کمک مالی کردند تا این افراد بار دیگر به آغوش خانواده‌ های خود بازگردند.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام خداپسندانه جلوه‌ ای از فرهنگ ایثار، همدلی و دستگیری از نیازمندان در جامعه است.