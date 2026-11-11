مانور عملیات زمستانی فرودگاه بین‌المللی مشهد با هدف ارزیابی میزان آمادگی نیروهای انسانی، تجهیزات و ماشین‌آلات عملیاتی برای مقابله با بارش برف و شرایط نامساعد جوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان‌ رضوی، مانور عملیات زمستانی فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد در راستای ارتقای سطح آمادگی عملیاتی فرودگاه در فصل سرما و اطمینان از توانمندی تجهیزات فرودگاه‌ و شرکت‌های هندلینگ‌کننده (هدایت کننده‌) به‌منظور مدیریت شرایط نامساعد جوی برگزار شد و طی آن، تجهیزات مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.

در جریان برگزاری این مانور، میزان آمادگی نیروهای عملیاتی، هماهنگی و تعامل میان واحدهای مختلف، نحوه به‌کارگیری تجهیزات تخصصی و عملکرد ماشین‌آلات برف‌روبی و یخ‌زدایی مورد بررسی قرار گرفت تا نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود در اجرای عملیات زمستانی شناسایی شود.

مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی در حاشیه برگزاری این مانور با تأکید بر اهمیت آمادگی مستمر مجموعه فرودگاهی برای مواجهه با شرایط جوی زمستان، اظهار داشت: رعایت دقیق دستورالعمل‌ها و الزامات عملیات زمستانی ابلاغی از سوی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، از اولویت‌های مهم در مدیریت عملیات فرودگاهی به‌شمار می‌رود.

محمود امانی‌بنی افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اجرای به‌موقع مانورهای عملیاتی، آمادگی تجهیزات و ماشین‌آلات و هماهنگی میان واحدهای مختلف، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت شرایط جوی نامساعد، حفظ ایمنی پروازها و استمرار فعالیت‌های فرودگاهی دارد.

وی با اشاره به اهمیت آمادگی نیروی انسانی و تجهیزات زمستانی، تصریح کرد: پیش‌بینی تمهیدات لازم پیش از آغاز بارش‌ها و اطمینان از آمادگی نیروها و امکانات عملیاتی، از الزامات مدیریت موفق عملیات زمستانی است و باید با جدیت در دستور کار بخش‌های مرتبط قرار گیرد.