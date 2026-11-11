به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین براتی روز چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته کتاب با اشاره به برنامه‌های این اداره کل در حوزه کتاب و نشر اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب استانی پس از چند سال وقفه، از برنامه‌های جدی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان است و هماهنگی‌های اولیه برای تحقق این رویداد آغاز شده است.

وی با بیان اینکه آخرین نمایشگاه بزرگ کتاب استان در سال ۱۳۹۸ در محل نمایشگاه بین‌المللی خوزستان برگزار شد افزود: پس از آن نمایشگاه‌هایی با ابعاد و کیفیت محدودتر برگزار شد، اما امسال تلاش شد با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری خوزستان و سایر دستگاه‌های اجرایی، نمایشگاه استانی کتاب در سطحی گسترده‌تر برگزار شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان ادامه داد: رایزنی‌هایی با معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان مرتبط انجام شده و پیش‌بینی می‌شود هفته آینده ستاد برگزاری نمایشگاه استانی کتاب تشکیل شود.

نمایشگاه فرصتی برای حمایت از ناشران و نویسندگان

وی نمایشگاه کتاب را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها برای رونق نشر و ترویج فرهنگ مطالعه دانست و گفت: برگزاری چنین نمایشگاهی فرصت مناسبی برای معرفی آثار نویسندگان، حمایت از ناشران استانی و غیراستانی، عرضه و خرید کتاب و اجرای برنامه‌های جنبی فرهنگی فراهم می‌کند.

براتی با اشاره به نقش این رویداد در تقویت جریان کتاب و کتابخوانی افزود: نمایشگاه کتاب می‌تواند در مدت برگزاری، فضای فرهنگی استان را تحت تاثیر قرار دهد و زمینه ارتباط بیشتر نویسندگان، ناشران و مخاطبان را فراهم کند و برگزاری نمایشگاه‌های اقماری در مرکز استان و شهرستان‌ها می‌تواند به گسترش این جریان فرهنگی کمک کند.

نقش ارشاد در حوزه نشر؛ حمایت، نظارت و تسهیلگری

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وظایف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه کتاب و نشر اظهار کرد: باید توجه داشت که بخش عمده وظایف این دستگاه در حوزه‌های مختلف فرهنگی، از جمله نشر، رسانه، موسیقی، تئاتر و مؤسسات فرهنگی، بر صدور مجوز، نظارت، حمایت و تسهیلگری متمرکز است و متولی مستقیم فعالیت‌های اقتصادی و اجرایی این بخش‌ها نیست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان افزود: فرایند تألیف، چاپ و انتشار کتاب عمدتا در بخش غیردولتی انجام می‌شود و نقش دولت بیشتر در زمینه صدور مجوز، نظارت و فراهم کردن زمینه‌های حمایتی تعریف شده است بنابراین اداره کل ارشاد از نظر قانونی ساختار و اعتبار مستقلی برای تامین هزینه چاپ تمام آثار نویسندگان ندارد.

وی با اشاره به فعالیت‌های این اداره کل در زمینه صدور مجوز و حمایت از مولفان و ناشران گفت: کارشناسان این مجموعه به‌صورت مستمر در زمینه راهنمایی متقاضیان، پاسخگویی به پرسش‌ها، بررسی درخواست‌ها، صدور مجوزهای مربوط به کتاب و پیگیری فرایندهای نشر فعالیت می‌کنند، هرچند ممکن است بخشی از این اقدامات به اندازه کافی رسانه‌ای نشده باشد.

براتی با پذیرش ضرورت اطلاع‌رسانی بیشتر درباره فعالیت‌های حوزه کتاب تصریح کرد: انتقاد مطرح‌شده درباره کم‌رنگ بودن انعکاس فعالیت‌های این بخش قابل تامل است و لازم است برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای معرفی اقدامات انجام‌شده، رونمایی از آثار و انعکاس فعالیت نویسندگان و ناشران استان صورت گیرد.

وی ادامه داد: در همین راستا، تاکید شده است که برنامه‌های رونمایی از کتاب‌ها در مرکز استان و شهرستان‌ها با اهتمام بیشتری دنبال شود و زمینه معرفی شایسته آثار نویسندگان خوزستانی فراهم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان درباره سازوکار خرید کتاب نیز توضیح داد: در سال‌های گذشته سهم اعتباری محدودی به هر استان اختصاص می‌یافت تا از محل آن کتاب خریداری شود اما در سال‌های اخیر این فرایند به‌صورت متمرکز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود و کتاب‌های خریداری‌شده برای استان‌ها ارسال می‌شود.

پیگیری طرح‌های ایستگاه‌های کتابخوانی در اماکن عمومی

براتی در پاسخ به پیشنهادهایی درباره راه‌اندازی مجدد ایستگاه‌های کتابخوانی در فضاهای عمومی، از جمله اتوبوس‌ها، پایانه‌های مسافربری و بانک‌ها این طرح‌ها را قابل اجرا و ارزشمند دانست و گفت: در سال‌های گذشته نیز با توجه به تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، اقداماتی در این زمینه انجام شده است اما می‌توان این برنامه‌ها را با هماهنگی بیشتر گسترش داد.

وی افزود: در همین زمینه گفت‌وگوهایی با برخی مسئولان انجام شده و قرار است در نشست‌های پیش‌رو، امکان تدوین برنامه اجرایی مشترک با دستگاه‌هایی مانند سازمان اتوبوسرانی، سازمان پایانه‌ها و سایر مجموعه‌های مرتبط بررسی شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان همچنین در پاسخ به پیشنهادی درباره تسریع فرایند دریافت شابک برای کتاب‌ها اظهار کرد: این پیشنهاد مورد توجه قرار گرفته و مقرر است موضوع پس از نشست خبری به معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل شود تا امکان ارائه تسهیلات و تسریع در روند انجام این فرایند، به‌ویژه در هفته کتاب، بررسی شود.

براتی در ادامه با اشاره به پیشنهادهایی درباره معرفی آثار مرتبط با مفاخر و شخصیت‌های تاریخی خوزستان گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری برنامه‌های رونمایی آثار ارزشمند فرهنگی و تاریخی استان استقبال می‌کند و آمادگی دارد در صورت ارائه درخواست و هماهنگی لازم، برای برگزاری این برنامه‌ها همکاری کند.

تاکید بر تعامل با ناشران برای رفع موانع نشر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در پایان با اشاره به اهمیت گفت‌وگو با ناشران و فعالان حوزه کتاب گفت: در هفته کتاب و همچنین در طول سال، دیدارهایی با ناشران شاخص و فعال استان خواهیم داشت تا مسائل، مشکلات و موانع فعالیت آنان بررسی شود.

براتی خاطرنشان کرد: چنانچه ناشران و مولفان پیشنهادهای مشخصی برای بهبود شرایط نشر یا رفع مشکلات موجود داشته باشند، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوعات قابل پیگیری را از طریق ظرفیت‌های استانی و ملی دنبال خواهد کرد.

اجرای ۱۱ ویژه‌برنامه در هفته کتاب در خوزستان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان از طراحی و اجرای ۱۱ ویژه‌برنامه به مناسبت سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در استان خبر داد.

وی گفت: امسال تلاش شد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، ادبی و هنری خوزستان، برنامه‌های متنوعی با محوریت ترویج فرهنگ مطالعه، پاسداشت هویت ایرانی و تقویت جریان تولید و نشر کتاب برگزار کنیم.

به گفته براتی سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران فرصتی ارزشمند برای تقویت جایگاه کتاب و مطالعه در جامعه است که تلاش شد با طراحی برنامه‌های متناسب با ظرفیت‌های استان، این رویداد را به شکلی متفاوت برگزار کنیم.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از نویسندگان و ناشران بومی اظهار کرد: جایزه کتاب سال خوزستان پس از یک وقفه چهار ساله، امسال با هدف حمایت از مولفان، نویسندگان و فعالان حوزه نشر استان برگزار خواهد شد.

وی افزود: این رویداد می‌تواند نقش موثری در تقویت اقتصاد نشر و ایجاد انگیزه برای تولید آثار فاخر و ارزشمند داشته باشد.

تعامل اداره کل ارشاد با نهاد کتابخانه‌های عمومی خوزستان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعامل این اداره کل با نهاد کتابخانه‌های عمومی استان اظهار کرد: نهاد کتابخانه‌های عمومی در سطح کشور و استان، مجموعه‌ای مستقل با سازوکار و وظایف مشخص در حوزه کتاب و کتابخوانی است و ماموریت‌های تخصصی خود را دنبال می‌کند.

وی افزود: در مدت کوتاهی که مدیرکل جدید نهاد کتابخانه‌های عمومی استان مسئولیت این مجموعه را برعهده گرفته است، تعاملات و همکاری‌های خوبی میان ۲ دستگاه آغاز شده است.

براتی با اشاره به جایگاه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان دبیر انجمن کتابخانه‌های عمومی استان و مسئولیت استاندار به‌عنوان رییس انجمن کتابخانه‌های عمومی استان تصریح کرد: هر یک از این مجموعه‌ها براساس جایگاه قانونی و وظایف تعریف‌شده خود مسئولیت‌هایی برعهده دارند و همکاری‌های لازم نیز در این چارچوب در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به آغاز دوره مدیریتی جدید، طبیعی است که شکل‌گیری کامل تعاملات، هماهنگی‌ها و توافقات میان ۲ مجموعه به زمان بیشتری نیاز داشته باشد اما امیدواریم در آینده نزدیک نتایج این همکاری‌ها به شکل ملموس‌تری نمایان شود.

هفته کتاب از ۲۴ آبان ماه آغاز می‌شود.