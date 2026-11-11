به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین رسانه‌های چین

خبرگزاری شینهوا

- پایان نهمین نمایشگاه بین‌المللی واردات چین در شانگهای با ثبت رکورد جدید در قرارداد‌های تجاری

- افزایش ۲۰ درصدی ارزش تجارت خارجی چین در ده ماه نخست سال ۲۰۲۶

- چین از انتشار کتاب جدید سخنان شی جین‌پینگ درباره مبارزه با فقر خبر داد

- اتصال بخش اصلی پل دریایی شیامن به جزیره کینمن در چارچوب طرح توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای

- برگزاری دور جدید مذاکرات سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین در ابوظبی

- ایران از پایگاه موشکی جدید سپاه پاسداران رونمایی کرد

- انتشار خبر‌هایی از پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا از سوی قطر

روزنامه چاینا دیلی

- نمایشگاه واردات چین در شانگهای با ثبت رکورد‌های تازه به کار خود پایان داد

- شرکت‌های دولتی چین همکاری‌های خود را برای تأمین منابع و خرید‌های بین‌المللی گسترش می‌دهند

- شی جین‌پینگ خواستار همکاری اعضای سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه برای مقابله با چالش‌های مشترک شد

- ظرفیت پرتاب فضایی چین با توسعه نسل جدید موشک‌ها افزایش می‌یابد

- آغاز مذاکرات سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین در ابوظبی

- چین و کانادا بر گسترش روابط اقتصادی توافق کردند

روزنامه گلوبال تایمز

- چین در کانادا چهار میلیارد یوان اوراق قرضه سبز دولتی منتشر کرد

- فشار قانون‌گذاران آمریکایی برای محدود کردن دسترسی چین به تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی، به بهانه حواشی مدیر شرکت انویدیا

- مذاکرات سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین در ابوظبی از سر گرفته شد

- چین خواستار احترام لیتوانی به اصل چین واحد برای بهبود روابط دوجانبه شد

- لبنان و سوریه گذرگاه مرزی مشترک خود را برای توسعه تجارت و تسهیل رفت‌وآمد بازگشایی کردند

- دیپلماسی فعال چین در خاورمیانه و شاخ آفریقا، نقش پکن را در میانجیگری منطقه‌ای برجسته می‌کند

سی‌جی‌تی‌ان

- نمایشگاه بین‌المللی واردات چین در شانگهای با ثبت رکورد ۸۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار قرارداد مورد توافق برای خرید‌های یک‌ساله به کار خود پایان داد.

- افزایش ۲.۳ درصدی ارزش قرارداد‌های مورد توافق نمایشگاه واردات چین در مقایسه با دوره قبل

-واکنش تند سفارت چین در توکیو به پرونده حمله مسلحانه به سفارت؛ پکن خواستار اشدّ مجازات مهاجم شد

-آزمایش موفقیت‌آمیز نخستین سامانه تولید برق بادی هوابرد جهان در چین

روزنامه مردم

- افزایش ۲۰ درصدی ارزش کل واردات و صادرات چین در ده ماه نخست سال جاری میلادی

- اجرای قانون فعالیت‌های چین در قطب جنوب و حفاظت از محیط زیست از اول ژانویه ۲۰۲۷

- انتشار مجموعه‌ای از استاندارد‌های اجباری ملی جدید در حوزه ایمنی و آتش‌نشانی

- آغاز دور تازه بازرسی‌های نظارتی کیفیت در چین

- ژاپن با اصرار بر سیاست نظامی‌سازی مجدد، آینده خود را به مخاطره می‌اندازد

خبرگزاری خدمات خبری چین

- رشد ۲۰ درصدی تجارت خارجی چین در ده ماه نخست سال ۲۰۲۶ با افزایش قابل توجه واردات

- افزایش ۶۸.۵ درصدی صادرات خودرو‌های سواری چین در ماه اکتبر

- آغاز نخستین سفر آزمایشی دومین کشتی تفریحی بزرگ ساخت چین به مقصد گوانگژو

- افزایش ۳۱.۲ درصدی ارزش تجارت خارجی چین در ماه اکتبر

تارنمای تلویزیون مرکزی چین

- پکن اتهام جاسوسی علیه مدیر شرکت انویدیا را بی‌اساس و تلاشی برای بدنام کردن چین دانست

- چین با انتشار آمار تازه از افزایش ۲۰ درصدی تجارت خارجی خود در ده ماه نخست سال جاری خبر داد

- شاخص قیمت مصرف‌کننده چین در ماه اکتبر ۰.۷ درصد افزایش یافت

- افزایش ۵.۷ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده چین در ماه اکتبر

- حضور ۱۶۲ کشور، منطقه و سازمان بین‌المللی در نهمین نمایشگاه بین‌المللی واردات چین

مهمترین عناوین برخی رسانه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

نخست‌وزیر پیشین مالزی، نجیب رزاق، برای گذراندن باقی‌مانده دوران حبس خود در وضعیت حبس خانگی، به خانه در کوالالامپور بازگشت

یک مقام ریاست جمهوری اندونزی می‌گوید جبران، معاون رئیس جمهور اندونزی قصد کناره گیری دارد

مجلس نمایندگان آمریکا مسیر استیضاح پیت هگست، وزیر دفاع، را مسدود کرد

استعفای آنتونی لوک، وزیر حمل و نقل مالزی، "فورا" پس از صدور حکم حبس خانگی نجیب توسط دادگاه اجرایی می‌شود

با کم‌اهمیت جلوه دادن احتمال حملات بیشتر به ایران از سوی آمریکا، قیمت نفت به پایین‌ترین سطح در دو ماه اخیر رسید

بانکوک پست

تحلیلگران از مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای مراکز داده استقبال می‌کنند

تایلند در وضعیت هشدار سایبری قرار گرفت

افزایش مصرف سوخت‌های زیستی به دنبال کاهش مالیات‌های غیرمستقیم

نیو استریت تایمز

وزیر امور خارجه مصر می‌گوید ارتش این کشور ماه‌هاست که در عربستان سعودی حضور دارد

تایوان در پی اظهارات انور، مذاکرات سرمایه‌گذاری با مالزی را به حالت تعلیق درآورد

کمیسیون انرژی: مالزی ایجاد بازار برق جداگانه برای مصرف‌کنندگان بزرگ را مد نظر دارد

بمب گذاری‌های جنوب تایلند باعث کاهش شدید عبور و مرور از گذرگاه‌های مرزی مالزی شده

مالایی میل

عربستان سعودی می‌گوید خط لوله «شرق-غرب» در بحبوحه تشدید حملات حوثی‌ها هدف قرار گرفته

استار مالزی

مالزی ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مقرون‌به‌صرفه را تا سال ۲۰۳۰ هدف‌گذاری کرده است

نیرو‌های مسلح فیلیپین اعلام کردند که در حال بررسی ادعای نقض امنیت داده‌های نیروی هوایی این کشور هستند

ویتنام به گردشگری دریایی به عنوان محرک اصلی جاه‌طلبی‌های دریایی خود می‌نگرد

ژاپن و ویتنام برای تقویت امنیت اقتصادی و روابط در حوزه انرژی توافق کردند

مالزیا کینی

آیا حملات سایبری به سردخانه‌ها می‌تواند امنیت غذایی مالزی را تهدید کند؟

فری مالزیا تودی

مالزی در شاخص تجارت غیرقانونی، در میان ۱۵۸ کشور، در رتبه ۷۲ قرار دارد

بالاترین نهاد روحانی مسلمان اندونزی سیگار‌های الکترونیکی را حرام اعلام کرد

ایران از سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست پیشنهاد آمریکا برای اعطای پاداش هسته‌ای را محکوم کنند

استریت تایمز

معاون رئیس‌جمهور اندونزی، جبران، به پرابوو اطلاع داد که قصد دارد استعفا دهد؛ این در حالی است که درخواست‌هایی برای استیضاح او مطرح شده است

مهمترین عناوین برخی رسانه‌های آمریکا

نیویورک‌تایمز

فدرال رزرو باید نرخ بهره را افزایش دهد؛ اما سرعت این کار مقامات را دچار اختلاف کرده است

رویکرد تدریجی فدرال رزرو در افزایش نرخ بهره، با تشدید فشار‌های قیمتی به چالش کشیده شده است.

در قبال ایران هیچ گزینه خوبی وجود ندارد

در حالی که مشاوران ارشد ترامپ بر سر راهبرد پایان دادن به جنگ با یکدیگر اختلاف دارند، دولت گزینه‌های تشدید درگیری، حملات محدودتر و دیپلماسی را بررسی می‌کند.

جمهوری‌خواهان پس از شکست‌های سنگین، جردن و تون را به رهبری برگزیدند

جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان پس از بزرگ‌ترین شکست انتخاباتی خود در چند دهه اخیر، تمایلشان به رهبری تازه را نشان دادند. در سنا، جمهوری‌خواهان رهبر فعلی خود را دوباره انتخاب کردند.

هزینه گرمایش در زمستان امسال به‌طور میانگین ۷ درصد افزایش می‌یابد

مصرف‌کنندگان نفت گرمایشی با افزایش حدود ۷۰ درصدی هزینه‌ها روبه‌رو خواهند شد، زیرا جنگ ایران عرضه این سوخت را به‌شدت کاهش داده است.

واشنگتن‌پست

آمریکا: سه مرد مورد حمایت ایران برای حمله به یک پایگاه هوایی در بریتانیا توطئه کرده بودند

به گفته وزارت دادگستری آمریکا، یکی از این افراد از داخل زندان پیام‌هایی را برای اقدام به حمله به یک پایگاه هوایی در انگلستان که مورد استفاده نیرو‌های آمریکایی است، منتقل می‌کرد.

یک افسر ارتش آمریکا در بریتانیا به ظن تلاش برای سرقت اسرار به نفع روسیه بازداشت شد

به گفته مقامات آمریکایی و بریتانیایی، این مظنون ۴۱ ساله که «اطلاعات حساس به او سپرده شده بود»، به اتهام جاسوسی بازداشت شده است.

رسوایی جاسوسی، تناقض‌های اساسی سیاست ترامپ در قبال چین را آشکار می‌کند

هشدار‌های رئیس‌جمهور درباره جاه‌طلبی‌های فناورانه پکن با روابط نزدیک او با مدیران شرکت‌های فناوری و تمایلش به حفظ رابطه با شی جین‌پینگ در تضاد است.

رئیس فدرال رزرو در ادامه نبرد با تورم به دوستانی در کنگره نیاز دارد

کوین وارش به‌زودی با یکی از بزرگ‌ترین منتقدان دموکرات خود، سناتور الیزابت وارن، روبه‌رو خواهد شد که در کنگره آینده ریاست کمیته بانکداری را بر عهده خواهد داشت.

رویترز

دبیر شورای امنیت ایران: اجازه خروج مواد هسته‌ای غنی‌شده از کشور را نخواهیم داد

به گفته مقام ارشد امنیتی ایران، تهران اجازه نخواهد داد حتی یک ذره از مواد هسته‌ای غنی‌شده از کشور خارج شود و هرگونه حمله جدید آمریکا به جمهوری اسلامی پیامد‌هایی خواهد داشت.

ایران درباره کمبود گاز داخلی در زمستان امسال به دلیل جنگ هشدار داد

دولت ایران هشدار داده است که آسیب به تأسیسات فرآوری گاز در جنگ با آمریکا، کمبود گاز در داخل کشور را در زمستان امسال تشدید می‌کند و ممکن است به قطع عرضه منجر شود.

دومین روز مذاکرات صلح روسیه، اوکراین و آمریکا در ابوظبی آغاز شد

رستم عمروف، مذاکره‌کننده ارشد اوکراین، در تلگرام نوشت: «دومین روز مذاکرات را آغاز می‌کنیم. ابتدا نشستی سه‌جانبه با آمریکا و روسیه برگزار می‌شود.»

چگونه روابط یک معامله‌گر ویتول با جی‌دی ونس به کسب یک قرارداد ارزشمند نفتی در ونزوئلا کمک کرد

یک هفته پیش از حمله آمریکا به ونزوئلا در ژانویه و دستگیری رهبر اقتدارگرای آن، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، با هواپیمای ایرفورس تو به باشگاه یلواستون در مونتانا سفر کرد.

آسوشیتدپرس

رابطه خارج از ازدواج جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، چگونه می‌تواند در واشنگتن پیامد‌های جانبی داشته باشد

ماجرایی که با خیانت شخصی، جاسوسی صنعتی و فناوری پیشرفته گره خورده، دامنه‌اش به واشنگتن هم کشیده شده است. جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، پس از افشای رابطه‌اش با آلیس هوانگ، زن تاجر چینی که به جاسوسی مظنون است، زیر ذره‌بین قرار گرفته است.

جیم جردن، نماینده اوهایو، به رهبری جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان در جایگاه اقلیت انتخاب شد

جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان روز سه‌شنبه جیم جوردن، نماینده اوهایو، را به رهبری اقلیت در کنگره آینده برگزیدند. او در این رقابت استیو اسکالیس را شکست داد.

برنی سندرز از رهبری شومر بر دموکرات‌های سنا حمایت نمی‌کند و می‌گوید زمان تغییر فرا رسیده است

سناتور برنی سندرز روز سه‌شنبه اعلام کرد که از سناتور چاک شومر برای رهبری اکثریت دموکرات‌ها در کنگره جدید حمایت نخواهد کرد. این موضع، پس از پیروزی گسترده حزب و رسیدنش به قدرت در انتخابات میان‌دوره‌ای، زمینه یک رویارویی بزرگ را فراهم کرده است.

همزمان با سوگند پارلمان جدید اسرائیل، آیزنکوت برنامه خود برای معکوس کردن سیاست‌های نتانیاهو را اعلام کرد

گادی آیزنکوت، سیاستمداری که مأمور تشکیل دولت جدید اسرائیل شده است، روز سه‌شنبه هم‌زمان با ادای سوگند اعضای پارلمان جدید وعده داد بسیاری از سیاست‌های بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، را لغو کند.

د هیل

کولوم پیشتازی اندک خود بر هاید-اسمیت در رقابت سنای می‌سی‌سی‌پی را افزایش داد

اسکات کولوم، نامزد دموکرات سنای ایالت می‌سی‌سی‌پی، پیش از دو مهلت مهم شمارش آرا، پیشتازی خود بر سناتور سیندی هاید-اسمیت را به بیش از ۳ هزار رأی رساند؛ آن هم یک هفته پس از پیروزی‌های گسترده دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای.

رسوایی جاسوسی انویدیا می‌تواند نبرد بر سر تراشه‌های هوش مصنوعی و چین را دگرگون کند

رابطه جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، با یک جاسوس ادعایی چینی، نفوذ این شرکت بر سیاست‌گذاری تراشه‌های هوش مصنوعی در واشنگتن را زیر ذره‌بین برده و به سه لایحه برای محدود کردن فروش تراشه به خارج از کشور جان تازه‌ای داده است.

جردن می‌کوشد جمهوری‌خواهان را از شکست سنگین میان‌دوره‌ای عبور دهد

جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان روز سه‌شنبه جیم جردن را به رهبری فراکسیون کوچک‌شده خود در کنگره آینده برگزیدند؛ با این امید که این چهره محافظه‌کار تندرو بتواند روحیه مبارزه را به حزبی که در انتخابات میان‌دوره‌ای ضربه خورده بازگرداند.

جزئیات طرح دموکرات‌ها برای محاکمه وال‌استریت بر سر پرونده جفری اپستین

دموکرات‌های کنگره وعده داده‌اند پس از رسمی شدن اکثریت جدیدشان در ژانویه، درباره بانک‌های بزرگ مرتبط با جفری اپستین تحقیق کنند تا مشخص شود آیا مدیران مؤسساتی مانند جی‌پی مورگان چیس، دویچه بانک و بانک آو امریکا از اقدامات او آگاه بوده‌اند یا نه.

وال‌استریت‌ژورنال

طرح ترامپ برای واردات گازوئیل روسیه در میانه دریا متوقف شد

چند نفتکش حامل سوخت که به مقصد آمریکا در حرکت بودند، به دلیل دشواری در یافتن خریدار برای محموله‌هایشان مسیر خود را تغییر دادند.

جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان یک هفته پس از شکست سنگین در میان‌دوره‌ای، جیم جردن را به رهبری برگزیدند

این شورشی سیاسی سابق، استیو اسکالیس، نفر دوم فعلی رهبری جمهوری‌خواهان مجلس را شکست داد.

قانون‌گذاران پس از رابطه جنسن هوانگ با یک منبع مظنون اطلاعاتی چین، خواستار محدودیت‌های سخت‌تر بر صادرات تراشه شدند

قانون‌گذاران خواستار گنجاندن کنترل‌های صادراتی سخت‌تر در یک بسته بزرگ هزینه‌های دفاعی هستند.

با افزایش انتظارات برای بالا رفتن نرخ بهره فدرال رزرو، ین سقوط کرد و دلار تقویت شد

ین ژاپن روز چهارشنبه پس از انتشار داده‌های تورمی قوی‌تر از انتظار در آمریکا که احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را بالا برد، در برابر دلار به پایین‌ترین سطح دو ماه اخیر رسید.

فاکس‌نیوز

یک مقام: با عبور تهدید‌های ایران از «مرحله پیشرفته»، بسنت به یک پایگاه نظامی منتقل شد

بر اساس گزارش‌ها، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در پی تشدید توطئه‌های ایران برای ترور مقامات آمریکایی به یک پایگاه نظامی منتقل شده است.

جمهوری‌خواهان سنا برای پیشبرد برنامه ترامپ پیش از به قدرت رسیدن دموکرات‌ها، یک یورش ۵۴ روزه را برنامه‌ریزی کردند

جان تون و جمهوری‌خواهان سنا بر سر قطعنامه‌ای توافق کردند تا از ۵۴ روز باقی‌مانده از قدرت خود پیش از در دست گرفتن کنترل توسط دموکرات‌ها در سال آینده، حداکثر استفاده را ببرند.

مولین پس از شکست سنگین جمهوری‌خواهان در میان‌دوره‌ای: در سیاست مهاجرتی «هیچ تغییری» نخواهیم داد

مارک‌وین مولین می‌گوید وزارت امنیت داخلی روزانه حدود ۳۶۰۰ نفر را اخراج می‌کند و وعده داده که پس از انتخابات میان‌دوره‌ای «هیچ تغییری» ایجاد نخواهد شد.

یک نماینده دموکرات با انتقاد از کارنامه فترمن، نامزدی در انتخابات سنای ۲۰۲۸ را بررسی می‌کند

مادلین دین، نماینده دموکرات پنسیلوانیا، به پولیتیکو گفته است که به نامزدی احتمالی برای سنای آمریکا فکر می‌کند.