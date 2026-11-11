تفاهم‌نامه همکاری بین اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران و انجمن توسعه و نوآوری اجتماعی با حضور مسئولان ملی-استانی، امضا شد.

تفاهم نامه همکاری بین اداره کل کتابخانه‌های تهران و انجمن توسعه و نوآوری

تفاهم نامه همکاری بین اداره کل کتابخانه‌های تهران و انجمن توسعه و نوآوری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، موضوع این تفاهم‌نامه، همکاری‌های مشترک علمی، فرهنگی و آموزشی در زمینه اجرای مشترک برنامه‌های فرهنگی از قبیل برگزاری نشست‌ها و مسابقه‌های کتابخوانی است.

آئین رونمایی کتاب «چهارشنبه سوری پژوهشی در منشا و پیشینه» نوشته محمدحسن ابریشمی نیز، پس از برنامه امضای تفاهم‌نامه، برگزار شد.

این کتاب براساس تحقیقی درباره پیشینه تاریخی چهارشنبه سوری نوشته شده است. این اثر حاصل دهه‌ها مطالعه، یادداشت‌برداری، مقایسه، گفت‌و‌گو، نقد، بازنگری و پژوهش است.