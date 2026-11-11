به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این همایش معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به ظرفیت ایده‌پردازی و خلاقیت دانشجویان گفت: برگزاری چنین رویداد‌هایی فرصتی برای شناسایی استعدادها، تقویت تعاملات علمی و فراهم‌کردن زمینه تبدیل ایده‌های پژوهشی به دستاورد‌های کاربردی است.

عبدالله رفیعی با اشاره به اهمیت تداوم مسیر ایده‌پردازی تا دستیابی به فناوری، تصریح کرد: با توجه به ضرورت حمایت از ایده‌های نوآورانه و هدایت آنها به سمت تولید محصولات فناورانه و قابل عرضه در بازار، امیدواریم خروجی این گردهمایی به شکل‌گیری ایده‌های کاربردی و در نهایت تولید محصولات فناورانه منجر شود و بتواند زمینه ورود طرح‌های برتر به مراحل اجرایی و تجاری‌سازی را فراهم کند.

وی با تأکید بر ارزش کار گروهی در شکل‌گیری ایده‌های نوآورانه اظهار کرد: حضور دانشجویان رشته‌های مختلف و از دانشگاه‌های گوناگون در کنار یکدیگر و تلاش برای هم‌اندیشی و ارائه راهکار‌های خلاقانه، از دستاورد‌های ارزشمند این رویداد است. شکل‌گیری چنین تعاملاتی، صرف‌نظر از کاستی‌ها و ایراد‌های احتمالی، تجربه‌ای ارزشمند به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های علمی و فناورانه در آینده باشد.