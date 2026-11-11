به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم امید پرسپولیس در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر تهران امروز در ورزشگاه مرغوبکار به مصاف استقلال رفت.

این دیدار در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به سود پرسپولیس تمام شد تا شاگردان عبدی ۱۴ امتیازی شوند.

ابوالفضل شیرازی و ابوالفضل قاسمی گلزنان پرسپولیس در این بازی بودند ضمن اینکه تیم پرسپولیس در نیمه دوم دو موقعیت عالی گلزنی را هم از دست داد.

این دومین پیروزی امید پرسپولیس در ۲ هفته اخیر مقابل دو تیم بالای جدولی پاس و استقلال بود.

مدیران و معاونان آکادمی پرسپولیس به همراه نزدیک به ۳۰۰ تماشاگر این بازی را از نزدیک تماشا کردند.