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تیم فوتبال امید پرسپولیس موفق شد از سد استقلال، حریف دیرینه خود عبور کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم امید پرسپولیس در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر تهران امروز در ورزشگاه مرغوبکار به مصاف استقلال رفت.
این دیدار در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به سود پرسپولیس تمام شد تا شاگردان عبدی ۱۴ امتیازی شوند.
ابوالفضل شیرازی و ابوالفضل قاسمی گلزنان پرسپولیس در این بازی بودند ضمن اینکه تیم پرسپولیس در نیمه دوم دو موقعیت عالی گلزنی را هم از دست داد.
این دومین پیروزی امید پرسپولیس در ۲ هفته اخیر مقابل دو تیم بالای جدولی پاس و استقلال بود.
مدیران و معاونان آکادمی پرسپولیس به همراه نزدیک به ۳۰۰ تماشاگر این بازی را از نزدیک تماشا کردند.