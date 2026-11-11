شب شعر «مرد ابدی» با هدف گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حسن طهرانی‌مقدم، پدر موشکی ایران، در سازمان فرهنگی هنری اوج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ این برنامه با شعرخوانی شاعران و یادآوری جایگاه و نقش سردار شهید طهرانی‌مقدم در عرصه موشکی کشور همراه بود.

شاعران حاضر در این جلسه هنرمندان نام آشنا ، افشین علا، محمود اکرامی فر، علی محمد مودب، محمد رسولی، میلاد عرفان پور، فاطمه نانی زاد، محسن کاویانی و رضا صمدیان بودند.

محمود اکرامی‌فرد، شاعر، یکی از سخنرانان این جلسه بود که در سخنانی گفت: موشک‌های دوربرد و نقطه‌زن امروز نماد قدرت ایران هستند؛ موشک‌هایی که معادلات قدرت در جهان را تغییر داده‌اند و شهید حسن طهرانی‌مقدم نخستین کسی بود که ایده تولید این موشک‌ها را مطرح کرد و در مسیر تحقق آن گام برداشت؛ به همین دلیل به عنوان پدر موشکی ایران شناخته می شود .

وی افزود: شب شعر «مرد ابدی» به مناسبت بزرگداشت شهید حسن طهرانی‌مقدم و همچنین معرفی کتاب «مرد ابدی» برگزار شد. در این محفل، شاعران سروده‌های مناسبی درباره این شهید خواندند.

آقای اکرامی‌فرد با اشاره به اهمیت معرفی الگو‌های اثرگذار به نسل آینده گفت: بیش از ۱۰ شاعر در این مراسم به شعرخوانی پرداختند و علاوه بر آن، خانم معصومه سپهری، نویسنده کتاب «مرد ابدی»، و خانم زینب طهرانی‌مقدم، دختر شهید طهرانی‌مقدم مطالب قابل تاملی ارائه کردند.

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