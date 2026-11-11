هم‌زمان با ایام فاطمیه و حضور پیکر‌های مطهر ۹ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در استان یزد، دانشگاه‌ها و مدارس علمیه استان میزبان این لاله‌های آسمانی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، پیکر مطهر یک شهید گمنام با حضور دانشجویان و دانشگاهیان در دانشگاه امام جواد (ع) یزد مورد استقبال قرار گرفت و فضای این دانشگاه عطرآگین به یاد و نام شهدا شد.

همچنین مدارس علمیه خواهران ریحانه‌الرسول (س) یزد، الزهرا (س) مهریز و کوثر ابرکوه میزبان پیکر‌های مطهر شهدای گمنام بودند.

در این آیین‌ها، طلاب و دانشجویان با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره ایثارگری‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند و با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.

این حضور معنوی در روز‌های سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، جلوه‌ای از پیوند نسل جوان با فرهنگ ایثار، شهادت و فداکاری را به نمایش گذاشت.