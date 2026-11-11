احمد دنیامالی، امروز از پریا مهرمند، بسکتبالیست جوان تیم آکادمی سحر که در حادثه واژگونی اتوبوس مصدوم شده است، عیادت کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، امروز با حضور در بیمارستان نیکان، از پریا مهرمند، بسکتبالیست جوان تیم آکادمی سحر که در حادثه واژگونی اتوبوس این تیم مصدوم شده است، عیادت کرد.

در این دیدار، وزیر ورزش و جوانان ضمن گفتگو با خانواده پریا مهرمند، در جریان آخرین وضعیت جسمانی و روند درمان وی قرار گرفت و برای این ورزشکار جوان آرزوی سلامتی و بهبودی کامل کرد.

غلامرضا نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و پزشک معالج پریا مهرمند نیز در این عیادت حضور داشتند و توضیحاتی درباره اقدامات پزشکی انجام‌شده و مراحل درمان این بسکتبالیست ارائه کردند.

دنیامالی همچنین با ابراز همدردی و دلجویی از خانواده این ورزشکار، بر ضرورت پیگیری مستمر وضعیت درمانی وی و فراهم کردن حمایت‌ها و امکانات لازم تا بهبودی کامل تأکید کرد.

دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم با حضور در بیمارستان در جریان وضعیت جسمانی و روند درمان این بسکتبالیست قرار گرفت.