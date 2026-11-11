مستمری آبان‌ماه مددجویان و خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره)، در مجموع به مبلغ ۱۲۷ هزار و ۷۰۹ میلیارد ریال واریز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها؛ مستمری مددجویان و خانوار‌های پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور مربوط به آبان ماه سال ۱۴۰۵ به‌طور مستقیم به حساب ذی‌نفعان نهایی واریز و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز به حساب آن نهاد جهت پرداخت به ذی‌نفعان واریز شد.

بر اساس این گزارش، مجموع مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان و خانوار‌های تحت پوشش و پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور مربوط به آبان ماه ۱۴۰۵، به مبلغ ۱۲۷ هزار و ۷۰۹ میلیارد ریال واریز شده است.

مستمری آبان ماه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به مبلغ ۸۱ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال به حساب این نهاد واریز شده است که از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) به حساب مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد.

همچنین مستمری مددجویان و خانوار‌های پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۴۵ هزار و ۸۸۹ میلیارد ریال به‌طور مستقیم به حساب ذی‌نفعان نهایی واریز و از ابتدای صبح قابل برداشت خواهد بود.