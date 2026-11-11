شرکت پشتیبانی امور دام کشور اعلام کرد: نهاده‌های دامی به میزان کافی تأمین شده است و محدودیت در انتقال محموله‌ها، به مشکلات حمل‌ونقل و زیرساخت‌های تخلیه و بارگیری بازمی‌گردد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، شرکت پشتیبانی امور دام کشور در واکنش به گزارش‌هایی درباره تأخیر در پرداخت کرایه حمل نهاده‌های دامی، تأکید کرد: تمامی کرایه‌های حمل در یک سال گذشته در موعد مقرر پرداخت شده و این شرکت هیچ بدهی معوقی به پیمانکاران طرف قرارداد ندارد.

این شرکت، محدودیت‌های انتقال نهاده‌های دامی را ناشی از عواملی خارج از حوزه تعهدات مالی خود دانست و اعلام کرد: کاهش سهمیه و محدودیت تأمین سوخت، طولانی‌شدن فرآیند سوخت‌گیری و کاهش صرفه اقتصادی تردد ناوگان، از مهم‌ترین موانع جذب کامیون و انتقال محموله‌هاست.

محدودیت ظرفیت انبارش و تجهیزات تخلیه و بارگیری در بنادر نیز از دیگر عواملی است که بر روند انتقال نهاده‌ها به مقاصد مصرف و مراکز ذخیره‌سازی تأثیر گذاشته است.

شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به اهمیت استمرار زنجیره تأمین کالا‌های اساسی اعلام کرد که با تعامل دستگاه‌های مسئول و پیگیری‌های اجرایی، رفع موانع حمل‌ونقل و تسریع در انتقال محموله‌ها را دنبال می‌کند.



