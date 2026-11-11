به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، مهدی شوشتری دستیار وزیر و مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و الکساندر کینشاک مدیرکل خاورمیانه و‌شمال آفریقای وزارت امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه ۲۰ آبان در چارچوب هفتمین دور گفت‌و‌گو‌های خاورمیانه‌ای وزارتخانه‌های امور خارجه ایران و روسیه در مسکو دیدار کردند.

در این نشست طیف وسیعی از موضوعات مورد علاقه مشترک شامل تحولات جاری در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا با تمرکز بر تحولات در فلسطین اشغالی، لبنان، سوریه، سودان و لیبی مورد رایزنی و تبادل نظر قرار گرفت.

طرفین همچنین با مثبت ارزیابی کردن مشورت‌های سیاسی دو‌کشور در سطوح مختلف، بر تداوم منظم رایزنی‌های دو کشور درباره تحولات منطقه توافق نمودند.

شوشتری روز گذشته همچنین با گئورگی بوریسنکو معاون وزیر امور خارجه روسیه در امور عربی و آفریقا دیدار و گفت‌و‌گو نموده بود.