معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار دست‌اندرکاران حوزه سلامت، بر لزوم کاهش واردات دارو و وابستگی به مواد اولیه خارجی دارویی تاکید کرد و گفت: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که ضمن افزایش و حفظ پایداری تولید دارو در کشور، صادرات نیز به‌صورت منظم ادامه یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدرضا عارف در دیدار دست‌اندرکاران بخش سلامت و جامعه داروسازان، با قدردانی از عملکرد صنعت دارو در دو جنگ تحمیلی اخیر، بر ضرورت اصلاح ساختار‌های مدیریتی و اقتصادی این صنعت، رفع موانع تولید و صادرات، تأمین پایدار دارو و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأکید کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه عملکرد بخش سلامت، به‌ویژه صنعت دارو، در دو جنگ اخیر درخشان و فراتر از وظایف محوله بوده است، اظهار کرد: داروسازان فراتر از انتظارات عمل کردند و توانستند داروی مورد نیاز کشور را در شرایط جنگی تأمین کنند.

او با تأکید بر اینکه سلامت از اولویت‌های دولت است، افزود: هدف ما این است که داروی باکیفیت و تا حد امکان تولید داخل، به‌صورت پایدار و عادلانه در دسترس مردم قرار گیرد.

عارف: دولت باید تسهیلگر باشد، نه مداخله‌گر

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح نقش دولت در صنعت دارو گفت: دولت به میدان‌داری بخش خصوصی در همه مراحل، از واردات مواد اولیه تا تولید، توزیع و تحویل دارو به بیمار اعتقاد دارد و باید به‌جای مداخله مستقیم، نقش تسهیلگر ایفا کند.

عارف وجود یک ساختار جدی و پویا در بخش دارو را ضروری دانست و افزود: مداخلات غیرضروری و سازوکار‌های پیچیده اداری باید کاهش یابد تا فعالان این صنعت بتوانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تولیدی کشور، فعالیت خود را توسعه دهند.

او با اشاره به ضرورت تدوین یک «سند راهبردی دارو» برای تعیین مسیر آینده این صنعت اظهار کرد: دولت باید در حوزه دارو تسهیلگر باشد و مداخلات خود را کاهش دهد. در اوضاع کنونی، هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان گلایه‌هایی دارند و کاهش مداخلات می‌تواند زمینه رشد صنعت دارو و افزایش ارزش افزوده آن را فراهم کند.

معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد: دولت آمادگی دارد طرحی برای کاهش مداخله‌گری در صنعت دارو با رعایت حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تهیه کند.

آمادگی دولت برای واگذاری نظارت بر بازار به اتحادیه داروسازان

عارف با تأکید بر اینکه نظارت بر بازار از وظایف حاکمیتی دولت است، گفت: دولت وظیفه دارد از جهش بی‌علت قیمت‌ها جلوگیری کند، اما آمادگی دارد نظارت بر بازار دارو را به اتحادیه داروسازان واگذار کند.

او با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، کاهش مداخلات غیرضروری و واگذاری امور به بخش خصوصی در چارچوب قوانین و ضوابط کشور را از راهبرد‌های دولت برشمرد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین خواستار حذف بوروکراسی غیرضروری و پیچیده در صنعت دارو شد تا فرآیند‌های تولید، تأمین مواد اولیه و عرضه محصولات دارویی با موانع کمتری مواجه شوند.

دستور عارف برای تدوین سیاست‌های ملی دارویی با مشارکت فعالان صنعت

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین تدوین سیاست‌های ملی دارویی را برای تعیین راهبرد‌های کشور در حوزه تولید، تأمین و توزیع دارو ضروری دانست.

عارف به معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی خود دستور داد با همکاری تشکل‌های تخصصی داروسازی، شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نظران این حوزه، سیاست‌های ملی دارویی را تدوین کند.

او با تأکید بر ضرورت استفاده از دیدگاه‌های تخصصی فعالان صنعت دارو، خواستار آن شد که سیاست‌گذاری در این حوزه با توجه به ظرفیت‌های تولیدی کشور، نیاز‌های مردم و الزامات توسعه صنعت داروسازی انجام شود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت برگزاری منظم نشست های شورای مشورتی دارو تأکید کرد تا مسائل و مشکلات این صنعت به‌صورت مستمر بررسی و پیگیری شود.

داروسازان در دو جنگ تحمیلی اخیر فراتر از انتظارات عمل کردند

عارف با قدردانی از تلاش‌های دست‌اندرکاران بخش سلامت و جامعه داروسازان در دو جنگ تحمیلی اخیر گفت: عملکرد این بخش، به‌ویژه صنعت دارو، درخشان بود و فعالان آن بیش از تکالیف و انتظارات عمل کردند.

او تأکید کرد: داروسازان در شرایط جنگی توانستند داروی مورد نیاز کشور را تأمین کنند و استمرار فعالیت این صنعت در آن شرایط، نشان‌دهنده ظرفیت‌های قابل توجه بخش داروسازی کشور است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به آسیب‌های واردشده به صنعت داروسازی در دو جنگ اخیر، بر ضرورت نوسازی و بهسازی این صنعت تأکید کرد و گفت: بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده باید با ارتقای کیفیت تولیدات و توسعه فناوری‌های پیشرفته همراه باشد.

واردات دارو باید موقتی باشد؛ وابستگی به مواد اولیه خارجی کاهش یابد

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تأمین داروی باکیفیت برای مردم گفت: واردات دارو باید ماهیتی موقت داشته باشد و در موارد نیاز، بهترین دارو‌ها وارد کشور شوند.

عارف با اشاره به ظرفیت بالای صنعت داروسازی داخلی افزود: باید برای رفع وابستگی اندک باقی‌مانده به واردات دارو برنامه‌ریزی کنیم و تولید داخلی را تا حد امکان گسترش دهیم.

او وابستگی به واردات برخی مواد اولیه دارویی را یکی از چالش‌های این صنعت دانست و اظهار کرد: باید برای این وابستگی چاره‌اندیشی شود تا کمبود مواد اولیه موجب کمیاب شدن دارو در کشور نشود.

معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت تولید مواد اولیه باکیفیت در داخل کشور تأکید کرد و خواستار تقویت ظرفیت‌های داخلی برای حفظ پایداری زنجیره تأمین دارو شد.

تولید دارو‌های پیشرفته باید با هدف حضور در بازار‌های منطقه توسعه یابد

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به دستاورد‌های کشور در تولید دارو‌های پیشرفته و فناورانه گفت: در این حوزه، با اتکا به ظرفیت علمی کشور، دستاورد‌های خوبی به دست آمده و باید این مسیر با جدیت بیشتری پیگیری شود.

عارف افزود: در زمینه تولید برخی دارو‌های پیشرفته، رقبای چندانی در منطقه نداریم و می‌توانیم سهم مناسبی از بازار‌های منطقه‌ای به دست آوریم.

اوبا تأکید بر اینکه برنامه‌ریزی برای تولید دارو نباید صرفاً به نیاز داخلی محدود شود، اظهار کرد: باید نیاز کشور‌های منطقه، اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای نیز در برنامه‌های توسعه صنعت دارو مورد توجه قرار گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به استقبال کشور‌های منطقه اوراسیا از دارو‌های تولید داخل، به‌ویژه محصولات پیشرفته، این دستاورد را افتخاری برای کشور دانست.

عارف همچنین از آمادگی دولت برای کمک به صادرات محصولات دارویی خبر داد و گفت: باید سازوکاری مشخص تدوین شود تا ضمن تأمین نیاز داخلی، صادرات دارو نیز به‌صورت منظم و پایدار ادامه یابد.

تأکید بر توزیع عادلانه دارو و مقابله با قاچاق و انحصار

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت دسترسی عادلانه مردم به دارو در سراسر کشور، خواستار مقابله جدی با قاچاق دارو، انحصارطلبی و روابط غیرشفاف در این حوزه شد.

عارف از جامعه داروسازان خواست برای اصلاح نظام توزیع، افزایش شفافیت و جلوگیری از تخلفات در بازار دارو با دولت همکاری کنند.

او همچنین با انتقاد از فروش بدون نسخه برخی داروها، از جمله آنتی‌بیوتیک‌ها، اظهار کرد: باید با این مسئله به‌صورت جدی برخورد شود.

معاون اول رئیس‌جمهور فروش بدون نسخه دارو را نشانه وجود پدیده قاچاق در ابعاد وسیع دانست و بر ضرورت نظارت مؤثرتر برای جلوگیری از تخلفات در عرضه دارو تأکید کرد.

دستور پیگیری مطالبات داروسازان و تأمین نقدینگی صنعت دارو

عارف با تأکید بر عزم دولت برای حل مشکلات فعالان صنعت داروسازی گفت: باید سازوکاری مشخص برای پرداخت مطالبات داروسازان و تأمین نقدینگی مورد نیاز این صنعت ایجاد شود.

او با اشاره به شرایط جنگی و محدودیت منابع دولت اظهار کرد: این شرایط موانعی در مسیر حل مشکلات داروسازان ایجاد کرده است، اما نباید مانع پیگیری مسائل این صنعت، از جمله تخصیص ارز، تأمین و انتقال مواد اولیه و تأمین سرمایه در گردش شود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین به تلاش‌های دولت برای رفع مشکلات و تعهدات ارزی داروسازان و پرداخت مطالبات آنان از مسیر تهاتر اشاره کرد.

عارف با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت دارویی کشور افزود: با توجه به تهدید‌ها و فشار‌های خارجی، باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که پایداری تولید دارو در همه شرایط حفظ شود.

او با اشاره به وضعیت ذخایر راهبردی کالا‌های اساسی گفت: در این بخش به ظرفیت مناسبی دست یافته‌ایم و حتی در صورت نبود واردات نیز می‌توانیم نیاز کشور را در سال زراعی جاری تا سال آینده تأمین کنیم. باید همین رویکرد را در حوزه دارو نیز دنبال کنیم.

انتقاد فعالان صنعت دارو از قیمت‌گذاری دستوری و مشکلات تأمین مواد اولیه

در این نشست، شماری از مدیران شرکت‌های داروسازی به بیان دستاورد‌ها و مشکلات صنعت دارو پرداختند.

حامدی‌فر، مدیرعامل گروه دارویی سیناژن، با اشاره به موفقیت‌های کشور در تولید و صادرات فناوری و محصولات دارویی زیست‌فناورانه و پیشرفته گفت: حتی در دوران جنگ ۴۰ روزه نیز صادرات محصولات این شرکت ادامه داشت و تولید دارو حتی یک روز متوقف نشد.

او با انتقاد از وضع کنونی قیمت‌گذاری دارو، خواستار اصلاح این سازوکار شد و تأکید کرد که شیوه موجود مشکلات متعددی برای فعالان صنعت داروسازی ایجاد کرده است.

صیادی، مدیر گروه دارویی زاگرس، نیز با بیان اینکه داروسازان می‌دانند دولت در تأمین نقدینگی مشکلاتی دارد، خواستار تهاتر بدهی‌های دولت با اموال و دارایی‌های غیرمولد دولتی شد.

قلنبر، مدیرعامل شرکت سل‌تک فارمد، نیز خواستار آن شد که تا زمان تدوین دستورالعمل‌های مربوط به محصولات سلول‌درمانی، تولید این محصولات متوقف نشود.

عبده‌زاده، مدیرعامل شرکت نوآوران دارویی کیمیا، بر ضرورت برقراری خطوط پروازی مستقیم و منظم برای واردات مواد اولیه دارویی، فراهم‌شدن امکان ثبت سفارش قطعات مورد نیاز صنعت داروسازی و جلوگیری از توقف فعالیت کمیسیون قیمت‌گذاری تأکید کرد.

عبداللهی، مدیرعامل شرکت آوان بهمن شیمی، با اشاره به ضرورت حمایت از صنعت داروسازی گفت: سرکوب قیمت‌ها موجب کاهش درآمد شرکت‌های داروسازی و فرسودگی تجهیزات تولیدی آنها شده است.

مهرآمیزی، مدیرعامل شرکت داروسازی تهران شیمی، نیز قیمت‌گذاری دستوری، مطالبات پرداخت‌نشده و مشکلات حمل‌ونقل را از مهم‌ترین چالش‌های صنعت داروسازی کشور برشمرد.

دولت باید توان واقعی خود را در تأمین هزینه‌های سلامت صادقانه اعلام کند

معاون اول رئیس‌جمهور در جمع‌بندی این نشست، سلامت را یکی از اولویت‌های اصلی دولت دانست و گفت: رئیس‌جمهور زمان زیادی را به مسائل حوزه سلامت اختصاص داده است و دولت معتقد است خدمات این بخش باید در شأن مردم کشور باشد.

عارف با تأکید بر ضرورت واقع‌بینی در تعیین تعهدات دولت در حوزه بهداشت و درمان اظهار کرد: باید بررسی کنیم دولت چه میزان توان هزینه‌کرد در حوزه سلامت دارد، این رقم واقعی را با صداقت اعلام کنیم و به تعهداتی که بر عهده می‌گیریم پایبند باشیم.

او بار دیگر بر حمایت از بخش خصوصی، کاهش مداخلات غیرضروری دولت، تدوین سیاست‌های ملی دارویی و پیگیری مستمر مشکلات تولیدکنندگان و داروسازان تأکید کرد.